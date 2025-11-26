Ídolo do Flamengo cita interferência negativa de Royal no time: “Só faz jogadas para trás”

Rubro-Negro ampliou a vantagem para o Palmeiras, mas desperdiçou a chance de ser campeão do Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Ídolo e referência incontestável da lateral do Flamengo, o agora comentarista Maestro Júnior criticou o desempenho de Emerson Royal no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na última terça-feira (25). Para o ex-jogador, o atleta rubro-negro esteve aquém do esperado, apesar do resultado ter favorecido o clube na briga pelo título do Brasileirão. O Rubro-Negro poderia garantir o título nacional nessa terça-feira, mas tropeçou diante do Atlético em Belo Horizonte. Em contrapartida, ampliou a diferença para o Palmeiras — 75 pontos contra 70 —, que perdeu de virada por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena. Com isso, depende apenas de si diante do Ceará, no dia 03 de dezembro, no Maracanã.

Neste contexto, basta uma simples vitória sobre os cearenses, em casa, para garantir o título. Já se depender de qualquer combinação de resultados, como ocorreu na terça-feira. O Rubro-Negro não ergue a taça da competição desde quando Filipe Luís, hoje técnico, atuava: em 2020, no Morumbis. Maestro Júnior avalia Royal Com foco na decisão da Libertadores, Filipe Luís escolheu uma escalação alternativa para o duelo na Arena MRV. Maestro Júnior esteve na transmissão da Globo, que mudou sua grade pelo jogo, e comentou o rendimento de dois jogadores em especial: Wallace Yan e Emerson Royal. “O Wallace Yan tem uma dificuldade muito grande como homem de referência. Além disso, pelo lado direito, as jogadas com o Emerson Royal não saem. Ele só faz jogadas para trás, não tem jogadas para frente. Dificilmente ele faz uma combinação de jogadas com o Luiz Araújo’, analisou. Flamengo com ‘meia mão’ no título O confronto desta terça-feira colocou o Atlético em vantagem no primeiro tempo, com gol de Bernard, numa atuação desperssa do líder. Contudo, em seguida, o Rubro-Negro passou a se impor e criar mais oportunidades, mas encontrou Everson em grande noite.

Depois de algumas defesas decisivas, Everson não pôde evitar uma das especialidades de Bruno Henrique, o gol de cabeça, aos 46 minutos da etapa final. O arqueiro, ainda assim, se destacou como craque da noite. O Rubro-Negro terá mais duas chances para carimbar o título do Brasileirão. A primeira, conforme mencionado, já na próxima quarta-feira, diante do Ceará. Se não vencer, decidirá fora de casa diante do Mirassol, no dia 07 de dezembro (domingo).