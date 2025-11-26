Grêmio cogitou Hulk para 2026, mas valores travaram investida

A conversa sobre Hulk, portanto, não avançou para uma negociação formal. A folha salarial do Grêmio gira em torno de R$ 21 milhões, e o clube precisa equilibrar as contas. O desafio da diretoria, aliás, é duplo: contratar reforços pontuais e liberar atletas do elenco atual, que conta com 37 jogadores, para abrir espaço no orçamento e promover jovens da base.

A nova gestão do Grêmio, liderada por Odorico Roman, definiu a prioridade no mercado: reforçar o ataque. Entre os nomes ventilados nos bastidores, surgiu uma opção de peso: Hulk, ídolo do Atlético. No entanto, a possibilidade esfriou rapidamente. Segundo apuração, os valores envolvidos em uma eventual contratação do atacante de 39 anos foram considerados inviáveis para a realidade financeira do Tricolor.

Grêmio segue pensando em 2026

Apesar do recuo no caso de Hulk, o planejamento para 2026 segue ativo. A meta do grupo de Odorico Roman é apresentar de três a quatro novos jogadores para a próxima temporada. No momento, a equipe realiza apenas consultas de mercado. As tratativas oficiais, contudo, devem começar somente após a posse definitiva da nova diretoria, que ocorrerá depois do dia 7 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão.

Hulk, por sua vez, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. Isso significa que ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho do ano que vem. O atacante, que defende o Galo desde 2021, continua sendo decisivo. Nesta temporada, por exemplo, ele soma 20 gols e sete assistências em 58 partidas.

