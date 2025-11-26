Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio cogitou Hulk para 2026, mas valores travaram investida

Grêmio cogitou Hulk para 2026, mas valores travaram investida

Gestão de Odorico Roman busca reforços para o ataque, mas descartou ídolo do Atlético devido ao alto custo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A nova gestão do Grêmio, liderada por Odorico Roman, definiu a prioridade no mercado: reforçar o ataque. Entre os nomes ventilados nos bastidores, surgiu uma opção de peso: Hulk, ídolo do Atlético. No entanto, a possibilidade esfriou rapidamente. Segundo apuração, os valores envolvidos em uma eventual contratação do atacante de 39 anos foram considerados inviáveis para a realidade financeira do Tricolor.

A conversa sobre Hulk, portanto, não avançou para uma negociação formal. A folha salarial do Grêmio gira em torno de R$ 21 milhões, e o clube precisa equilibrar as contas. O desafio da diretoria, aliás, é duplo: contratar reforços pontuais e liberar atletas do elenco atual, que conta com 37 jogadores, para abrir espaço no orçamento e promover jovens da base.

Grêmio segue pensando em 2026

Apesar do recuo no caso de Hulk, o planejamento para 2026 segue ativo. A meta do grupo de Odorico Roman é apresentar de três a quatro novos jogadores para a próxima temporada. No momento, a equipe realiza apenas consultas de mercado. As tratativas oficiais, contudo, devem começar somente após a posse definitiva da nova diretoria, que ocorrerá depois do dia 7 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão.

Hulk, por sua vez, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. Isso significa que ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho do ano que vem. O atacante, que defende o Galo desde 2021, continua sendo decisivo. Nesta temporada, por exemplo, ele soma 20 gols e sete assistências em 58 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar