Fundador de joalheria conceituada produz linha exclusiva a pedido de Cristiano Ronaldo

Capitão desenhou o conceito e solicitou o número exato de unidades para presentear colegas de seleção pelo título da Eurocopa; veja mais / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo decidiu marcar a conquista da Liga das Nações, vencida por Portugal em junho, com um gesto simbólico e de alto valor emocional. Desenhados exclusivamente para ocasião, o capitão presentou todos colegas de seleção com relógios personalizados da Jacob & Co. Trata-se de uma edição com apenas 35 unidades produzidas. O SIC Notícias revelou que o atacante encomendou as peças diretamente com Jacob Arabo, fundador da joalheria, mas, sobretudo, seu amigo pessoal. Com acabamento luxuoso e o brasão da seleção, o capitão enviou os cronógrafos aos companheiros no reencontro da equipe, durante o primeiro treino das Eliminatórias.

Para além das homenagens entregues aos companheiros, o camisa 7 solicitou um tributo particular a Diogo Jota, morto em julho após um acidente de carro. Ronaldo pediu uma versão única do relógio, com o nome e o número do colega gravados — já encaminhado à família do atleta. A imprensa local não obteve acesso ao valor exato das peças, mas, pela exclusividade e pelos materiais utilizados, especialistas estimam que os modelos atinjam cifras de vários milhares de euros. Celebrating victory on every detail. The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.

A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves. Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Título sob forte carga emocional O reconhecimento está diretamente ligado ao título da Euro conquistado em junho, na Allianz Arena, em Munique. Após o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, a seleção portuguesa garantiu o troféu ao superar a Espanha por 5 a 3 nos pênaltis. O astro liderou o grupo ao longo de toda campanha e celebrou o feito com um gesto que habitualmente faz. Cristiano Ronaldo mantém tradição Além dos companheiros, o astro português também já presenteou o cantor Luan Santana com um relógio luxuoso, durante a apresentação do brasileiro no aniversário de sua mãe. Sabe-se que o atacante costuma solicitar peças exclusivas ou entregar algum de sua coleção a amigos e companheiros.