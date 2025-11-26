Fortaleza vence o Bragantino fora de casa e incendeia a luta contra o Z4

Fortaleza vence o Bragantino fora de casa e incendeia a luta contra o Z4Com gol de Adam Bareiro no segundo tempo, Leão do Pici faz 1 a 0 no Nabi Abi Chedid e fica a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento
O Fortaleza conseguiu um resultado gigante em sua luta desesperada contra o rebaixamento. O Leão do Pici venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26/11), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Brasileirão. O paraguaio Adam Bareiro marcou o único gol da partida na etapa final.
Com a vitória, o Fortaleza chega aos 37 pontos e ganha uma sobrevida na competição. O time permanece na 18ª colocação, mas agora está a apenas dois pontos do Vitória (17º), o primeiro time fora da zona de degola, embolando de vez a briga na parte de baixo. O Bragantino, por sua vez, estaciona nos 45 pontos e cai para o 10º lugar, sem maiores aspirações no campeonato.
Brenno brilha e segura o empate
O primeiro tempo em Bragança Paulista foi de domínio dos donos da casa. O Bragantino controlou a posse de bola e criou as melhores chances, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Brenno. Aos 23 minutos, Gustavo Neves finalizou com perigo e o arqueiro tricolor fez grande defesa. Pouco antes, Lucas Barbosa e Jhon Jhon também assustaram. O Fortaleza, fechado, apostou nos contra-ataques com Breno Lopes e Herrera, mas pouco ameaçou a meta de Cleiton, levando o 0 a 0 para o intervalo como um lucro.
Gol salvador e drama no fim
O cenário mudou no segundo tempo. O Bragantino seguiu pressionando, mas o Fortaleza foi letal. Aos 33 minutos, Tomás Pochettino ajeitou na área, Lucas Crispim chutou fraco e Adam Bareiro, com oportunismo, desviou de joelho para enganar o goleiro e abrir o placar. O gol foi confirmado após revisão do VAR.
Em desvantagem, o Massa Bruta se lançou ao ataque. Aos 44, Lucas Barbosa cabeceou à queima-roupa e Brenno operou um milagre para evitar o empate. Nos acréscimos, o goleiro tricolor ainda contou com a sorte quando Mancuso tentou encobrir Cleiton do outro lado. O Fortaleza se segurou bravamente até o apito final para garantir três pontos de ouro na luta pela permanência.
RED BULL BRAGANTINO 0X1 FORTALEZA
Campeonato Brasileiro Série A – 36ª rodada
Data: 22/11/2025
Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)
Gols: Adam Bareiro, 33’/2ºT (0-1).
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas, 45’/2ºT), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes, 39’/2ºT), Fabinho e Gustavo Neves (Davi Gomes, 37’/2ºT); Lucas Barbosa (Fernando, 37’/2ºT), Jhon Jhon e Eduardo Sasha (Ignacio Laquintana, 23’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA: Brenno; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira, 47’/2ºT) e Tomás Pochettino (Matheus Rossetto, 46’/2ºT); José Herrera (Lucas Crispim, 18’/2ºT), Breno Lopes (Lucas Gazal, 40’/2ºT) e Adam Bareiro (Deyverson, 40’/2ºT). Técnico: Martín Palermo.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposíto (RJ)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartões amarelos: Alix Vinicius (RBB); José Herrera (FOR).
