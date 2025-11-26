Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda com objetivos, Fluminense e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras, que ocupa a sétima posição, com 55 pontos, pode confirmar a sua presença na Libertadores em caso de vitória. Do outro lado, o Tricolor paulista está na oitava colocação, com 48. A equipe também tem esperança de ir à competição continental.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega para a partida contra o São Paulo em alta. O Tricolor das Laranjeiras vem de quatro partidas sem perder no Brasileirão, sendo o último resultado um empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque. Antes disso, a equipe venceu o clássico contra o Flamengo. O técnico Luis Zubeldía vai reencontrar o seu ex-clube e busca manter o 100% de aproveitamento como mandante desde sua chegada ao time carioca.

Além disso, o argentino terá todo elenco à disposição, como Thiago Silva, Lucho Acosta e Martinelli, que foram poupados contra o Palmeiras. Apenas Germán Cano se recupera de uma entorse no joelho direito. Diante disso, a escalção em campo deve ser a mesma contra o Flamengo. Por conta das más atuações, Everaldo, assim, pode perder a vaga para John Kennedy que vem sendo acionado no segundo tempo.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega para o jogo em alta. Afinal, o Tricolor Paulista vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, pela rodada passada do Brasileirão e encerrou a sequência negativa na competição. A equipe de Hernán Crespo, aliás, é a oitava colocada do torneio de pontos corridos e precisa vencer o Fluminense para permanecer na briga por uma vaga para a pré-Libertadores do ano que vem.

Contudo, o Tricolor tem muitos desfalques. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, aliás, estão suspensos. Com dores na coxa esquerda, o atacante Ferreira está fora. A lista de atletas no departamento médico segue extensa e é formada pelos zagueiros Arboleda (coxa esquerda), além do lateral-esquerdo Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo) e dos atacantes André Silva, Calleri, Dinenno, Lucas Moura e Ryan Francisco, todos com lesões no joelho. Em contrapartida Rafael Toloi e Rodriguinho, portanto, se recuperaram e podem ser as noviades de Crespo no Maracanã