Fluminense pode ter sua 2ª melhor campanha em 10 anos no Brasileirão

Tricolor, que busca vaga na Libertadores para 2026, tem a oportunidade de empatar número de pontos do ano de 2020; confira
Em busca da vaga para Libertadores, o Fluminense precisa apenas da vitória contra o São Paulo nesta quinta-feira (27), às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time também quer fazer o máximo de pontuação possível na competição nacional. Em caso de três triunfos nas rodadas finais, o Tricolor pode atingir a sua segunda melhor pontuação nos último cinco anos.

Caso vença o São Paulo, Grêmio e Bahia, o Fluminense pode chegar a 64 pontos no Brasileirão de 2025. Assim, é o mesmo número de pontos de que 2020, ano da pandemia da Covid-19. O time terminou a aquele campeonato na quinta posição. Assim como todos os clubes, o Tricolor também teve que se adaptar ao contexto.

Naquele ano, o Flu era comandado por Marcão, que assumiu o time nas últimas 12 rodadas do Brasileirão, por causa da saída de Odair Hellmann, que aceitou oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Com seis vitórias e quatro empates, manteve o time na 5ª posição e garantiu vaga na Libertadores.

No momento, o Fluminense ocupa a sétima posição, com 55 pontos, e tem a oportunidade de terminar na quinta colocação dependendo dos resultados de Botafogo e Bahia. Além disso, fará um duelo direto contra os baianos na última rodada no Maracanã.

Aliás, a melhor pontuação do Tricolor das Laranjeiras aconteceu em 2022, quando o clube fechou o Brasileirão com 70 pontos, na terceira posição. Ficou atrás apenas do campeão Palmeiras e do vice-líder Internacional. Naquela ocasião, o time, aliás, estava sob comando de Fernando Diniz, que venceu o Carioca e Libertadores em 2023.

Pontuações do Fluminense:

2025 – 55* (pode chegar aos 64)
2024 – 46 (13°)
2023 – 56 (7°)
2022 – 70 (3°)
2021 – 54 (7°)
2020 – 64 (5°)
2019 – 46 (14°)
2018 – 45 (12°)
2017 – 47 (14º)
2016 – 50 (13º)
2015 – 47 (13º)

