Fluminense pode ter sua 2ª melhor campanha em 10 anos no Brasileirão

Tricolor, que busca vaga na Libertadores para 2026, tem a oportunidade de empatar número de pontos do ano de 2020; confira / Crédito: Jogada 10

Em busca da vaga para Libertadores, o Fluminense precisa apenas da vitória contra o São Paulo nesta quinta-feira (27), às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time também quer fazer o máximo de pontuação possível na competição nacional. Em caso de três triunfos nas rodadas finais, o Tricolor pode atingir a sua segunda melhor pontuação nos último cinco anos. Caso vença o São Paulo, Grêmio e Bahia, o Fluminense pode chegar a 64 pontos no Brasileirão de 2025. Assim, é o mesmo número de pontos de que 2020, ano da pandemia da Covid-19. O time terminou a aquele campeonato na quinta posição. Assim como todos os clubes, o Tricolor também teve que se adaptar ao contexto.

Naquele ano, o Flu era comandado por Marcão, que assumiu o time nas últimas 12 rodadas do Brasileirão, por causa da saída de Odair Hellmann, que aceitou oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Com seis vitórias e quatro empates, manteve o time na 5ª posição e garantiu vaga na Libertadores. No momento, o Fluminense ocupa a sétima posição, com 55 pontos, e tem a oportunidade de terminar na quinta colocação dependendo dos resultados de Botafogo e Bahia. Além disso, fará um duelo direto contra os baianos na última rodada no Maracanã. Aliás, a melhor pontuação do Tricolor das Laranjeiras aconteceu em 2022, quando o clube fechou o Brasileirão com 70 pontos, na terceira posição. Ficou atrás apenas do campeão Palmeiras e do vice-líder Internacional. Naquela ocasião, o time, aliás, estava sob comando de Fernando Diniz, que venceu o Carioca e Libertadores em 2023. Pontuações do Fluminense: 2025 – 55* (pode chegar aos 64)

2024 – 46 (13°)

2023 – 56 (7°)

2022 – 70 (3°)

2021 – 54 (7°)

2020 – 64 (5°)

2019 – 46 (14°)

2018 – 45 (12°)

2017 – 47 (14º)

2016 – 50 (13º)

2015 – 47 (13º)