Fluminense pode ter sua 2ª melhor campanha em 10 anos no Brasileirão

Fluminense pode ter sua 2ª melhor campanha em 10 anos no BrasileirãoTricolor, que busca vaga na Libertadores para 2026, tem a oportunidade de empatar número de pontos do ano de 2020; confira
Em busca da vaga para Libertadores, o Fluminense precisa apenas da vitória contra o São Paulo nesta quinta-feira (27), às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time também quer fazer o máximo de pontuação possível na competição nacional. Em caso de três triunfos nas rodadas finais, o Tricolor pode atingir a sua segunda melhor pontuação nos último cinco anos.
Caso vença o São Paulo, Grêmio e Bahia, o Fluminense pode chegar a 64 pontos no Brasileirão de 2025. Assim, é o mesmo número de pontos de que 2020, ano da pandemia da Covid-19. O time terminou a aquele campeonato na quinta posição. Assim como todos os clubes, o Tricolor também teve que se adaptar ao contexto.
Naquele ano, o Flu era comandado por Marcão, que assumiu o time nas últimas 12 rodadas do Brasileirão, por causa da saída de Odair Hellmann, que aceitou oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Com seis vitórias e quatro empates, manteve o time na 5ª posição e garantiu vaga na Libertadores.
No momento, o Fluminense ocupa a sétima posição, com 55 pontos, e tem a oportunidade de terminar na quinta colocação dependendo dos resultados de Botafogo e Bahia. Além disso, fará um duelo direto contra os baianos na última rodada no Maracanã.
Aliás, a melhor pontuação do Tricolor das Laranjeiras aconteceu em 2022, quando o clube fechou o Brasileirão com 70 pontos, na terceira posição. Ficou atrás apenas do campeão Palmeiras e do vice-líder Internacional. Naquela ocasião, o time, aliás, estava sob comando de Fernando Diniz, que venceu o Carioca e Libertadores em 2023.
Pontuações do Fluminense:
2025 – 55* (pode chegar aos 64)
2024 – 46 (13°)
2023 – 56 (7°)
2022 – 70 (3°)
2021 – 54 (7°)
2020 – 64 (5°)
2019 – 46 (14°)
2018 – 45 (12°)
2017 – 47 (14º)
2016 – 50 (13º)
2015 – 47 (13º)