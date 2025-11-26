Fluminense assina contrato para modernização de Xerém; veja custo

Obras estão previstas para iniciar no dia 8 de dezembro e têm previsão de conclusão em 15 meses; Dinheiro será oriundo do próprio caixa / Crédito: Jogada 10

O Fluminense apresentou, nesta quarta-feira (26), o projeto de construção do novo prédio e da estrutura em Xerém, além de lançar a pedra fundamental das obras. A cerimônia contou com a presença do presidente Mário Bittencourt e representantes da empresa Delta 4, responsável pela execução do projeto. A previsão é que as obras comecem no dia 8 de dezembro e tem previsão de conclusão em 15 meses, ou seja, em março de 2027. O custo total, aliás, será de R$ 14 milhões. O dinheiro, aliás, será do próprio caixa do clube e da arrecadação com vendas de promessas e também da premiação do Mundial de Clubes. Assim, o objetivo é fazer uma modernização do Centro de Treinamentos de Xerém.