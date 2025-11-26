Fluminense assina contrato para modernização de Xerém; veja custo

Fluminense assina contrato para modernização de Xerém; veja custoObras estão previstas para iniciar no dia 8 de dezembro e têm previsão de conclusão em 15 meses; Dinheiro será oriundo do próprio caixa
O Fluminense apresentou, nesta quarta-feira (26), o projeto de construção do novo prédio e da estrutura em Xerém, além de lançar a pedra fundamental das obras. A cerimônia contou com a presença do presidente Mário Bittencourt e representantes da empresa Delta 4, responsável pela execução do projeto.
A previsão é que as obras comecem no dia 8 de dezembro e tem previsão de conclusão em 15 meses, ou seja, em março de 2027. O custo total, aliás, será de R$ 14 milhões. O dinheiro, aliás, será do próprio caixa do clube e da arrecadação com vendas de promessas e também da premiação do Mundial de Clubes. Assim, o objetivo é fazer uma modernização do Centro de Treinamentos de Xerém.
“O Fluminense está entre os cinco melhores clubes do Brasil e os 30 do mundo em revelação de jogadores. O que isso vai fazer é aumentar essa capacidade. Melhor estrutura administrativa de base do Brasil e tecnológica também. Estamos muito felizes em dar esse salto de qualidade. Obviamente, isso vai gerar frutos dentro de campo”, exaltou Mário Bittencourt.
A diretoria do Fluminense inicou o projeto em 2021. A conclusão, porém, só foi acontecer em 2025. Para realizar as obras, a Delta 4 foi a vencedora da licitação. A construtora, aliás, é a mesma que fez a rua do CT Carlos Castilho junto com a Prefeitura.
No momento, o Centro de Treinamentos Vale das Laranjeiras possui 22 quartos com capacidade para receber quatro jogadores cada. Com a modernização, a capacidadade será ampliada para 40 quartos, ou seja 160 “Moleques de Xerém”.