Flamengo utiliza estratégia diferente do Palmeiras na semana da final da Libertadores

“Jogamos sábado. Eu fiz pouco no domingo. Pouquíssimo na segunda. Se não jogasse hoje, seria o terceiro dia fazendo pouco. Amanhã, chegando de viagem, seria o quarto dia não treinando, não se preparando. Então acredito que é melhor (jogar) para ficar em movimento, estar no ritmo e se preparar para a grande final. Não sei se ele consultou todos. Eu tive uma conversa com ele (para saber quem estava apto para jogar). O trabalho dele (Filipe Luis) é de fazer as escolhas”, analisou Jorginho.

A partir de agora, o Rubro-Negro deve ter quase todos os jogadores do elenco à disposição para a decisão de sábado (29), às 18h (de Brasília). Quem não estará em campo é Pedro, lesionado, e Gonzalo Plata, suspenso.

Por outro lado, o time vive a expectativa para o retorno de Léo Ortiz. O defensor fez um trabalho parcial com o restante do grupo na última segunda-feira (24), segundo informações do portal “ge”. O intuito é participar das próximas atividades para estar à disposição na final, como ocorreu diante do Racing na semi.

Por fim, o Flamengo voltou ao Rio de Janeiro durante a madrugada. Assim, os jogadores se reapresentaram pela manhã para o último treino antes da viagem a Lima, que está marcada para às 17h (de Brasília), nesta quinta-feira (27).