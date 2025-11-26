Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo utiliza estratégia diferente do Palmeiras na semana da final da Libertadores

Filipe Luís deve ter apenas dois desfalques em Lima, na decisão continental, e apostou em usar titulares do Flamengo contra o Galo
Com a proximidade da final da Libertadores, em Lima, Flamengo e Palmeiras utilizaram estratégias diferentes em jogos decisivos pelo Brasileirão. Afinal, o Rubro-Negro poupou apenas os jogadores que não tinham condições físicas, enquanto o Alviverde entrou em campo com um time reserva. Durante a coletiva, o técnico Filipe Luís explicou a estratégia no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Dessa forma, o departamento médico indicou que Varela, Alex Sandro, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique não poderiam ser titulares. Nesse sentido, os três últimos participaram do duelo, em Belo Horizonte, no segundo tempo.

“Todos os jogadores, durante a semana, eu converso. Depois, temos uma equipe que analisa como eles estão a nível de recuperação. Todos se colocaram à disposição para jogar a partida de hoje. Estavam focados em vencer. Sabíamos da importância de vencer esse jogo. Mas eu sabia de jogadores que se recuperam mal. O Jorginho não era recomendado começar o jogo. Varela, Alex Sandro, Arrasca, Bruno (Henrique) tinham a mesma recomendação. E sim, entrar. Se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado com uma carga parecida com o que foi o jogo de hoje”, disse Filipe Luís.

“Jogamos sábado. Eu fiz pouco no domingo. Pouquíssimo na segunda. Se não jogasse hoje, seria o terceiro dia fazendo pouco. Amanhã, chegando de viagem, seria o quarto dia não treinando, não se preparando. Então acredito que é melhor (jogar) para ficar em movimento, estar no ritmo e se preparar para a grande final. Não sei se ele consultou todos. Eu tive uma conversa com ele (para saber quem estava apto para jogar). O trabalho dele (Filipe Luis) é de fazer as escolhas”, analisou Jorginho.

Próximos passos do elenco rubro-negro

A partir de agora, o Rubro-Negro deve ter quase todos os jogadores do elenco à disposição para a decisão de sábado (29), às 18h (de Brasília). Quem não estará em campo é Pedro, lesionado, e Gonzalo Plata, suspenso.

Por outro lado, o time vive a expectativa para o retorno de Léo Ortiz. O defensor fez um trabalho parcial com o restante do grupo na última segunda-feira (24), segundo informações do portal “ge”. O intuito é participar das próximas atividades para estar à disposição na final, como ocorreu diante do Racing na semi.

Por fim, o Flamengo voltou ao Rio de Janeiro durante a madrugada. Assim, os jogadores se reapresentaram pela manhã para o último treino antes da viagem a Lima, que está marcada para às 17h (de Brasília), nesta quinta-feira (27).

