Filipe Luís elogia postura do Flamengo e vê Bruno Henrique na melhor fase

Treinador aprova parte criativa em empate e comenta sobre marca em final da Libertadores: "Quanto mais pressão, mais eu desfruto desse trabalho" / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não confirmou o título do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (25) contra Atlético, na Arena MRV. Afinal, o time empatou com o Galo, pela 36ª rodada, mesmo com a derrota do Palmeiras. Após o duelo, o técnico Filipe Luís elogiou a postura do time para buscar o empate após o Galo abrir o placar ainda no primeiro tempo. Além disso comentou “Não é fácil pressionar o Atlético Mineiro, conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha na parte ofensiva, como a equipe dele cria e é muito difícil tirar a bola do Atlético. Eles vêm de jogar uma prorrogação, mas nossos jogadores estão com muita confiança. Estão num grande momento e queríamos de qualquer maneira tentar vencer esse jogo que era muito importante pra gente. Tivemos chances e a bola estava naqueles dias que não queria entrar. Acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Empatamos o jogo no final, mas não foi suficiente para vencer. Mas pelo menos vi essa entrega”, afirmou o treinador.

Filipe Luís também fez questão de elogiar Bruno Henrique, autor do gol de empate contra o Atlético. Ele garante recuperação do atacante para decisão da final. “Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram duvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. Está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para grande final”, disse Filipe. De olho no jogo do Palmeiras? Filipe também foi perguntado sobre se sabia do resultado do jogo entre Grêmio e Plameiras. Ele afirmou que conseguia escutar alguma repercussão na arquibancada. Mas orientou a todos a ignorarem o que se passava fora de campo. “Não sabia (do resultado). Como falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Torcedores gritaram em algum momento, todos imaginaram que poderia ser gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos, não dos outros. Esse era o foco e o que tentei passar para os jogadores, que estivessem a todo momento com a cabeça dentro do campo”, comentou.

Na liderança, o Flamengo soma 75 pontos e tem saldo de 22 gols na frente do Palmeiras, que ocupa segunda posição, com 70. Assim, o Fla pode levantar a taça na próxima quarta, no Maracanã, contra o Ceará. O jogo está marcado para as 21h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no sábado (29), na final da Libertadores. Mais de Filipe Luís: Campeão como técnico e jogador: “Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. O difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que estamos agora. É um privilégio viver essas duas finais que virão pela frente”. Jogadores à disposição: “Conversei com eles pessoalmente. Todos eles se colocaram à disposição para começar o jogo de hoje, e todos eles estavam focados no que era a partida, para tentar vencer. Sabemos da importância que era tentar vencer esse jogo. Mas eu sabia também que tem alguns jogadores que recuperam mal. Jorginho vem de uma lesão de ficar quase um mês fora jogou o primeiro jogo de titular no jogo anterior. Não era recomendado e existia um alto risco se ele começasse o jogo. Varela, Alexandro e Arrasca, Bruno com a mesma recomendação de não começarem, e sim entrar”