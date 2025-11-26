Felipe Anderson pede tranqulidade para o Palmeiras antes da final da Libertadores

Jogador citou aprendizados que o time pode tirar desta sequência negativa no Brasileirão e lamentou mais um tropeço no campeonato

O meia-atacante Felipe Anderson ressaltou que o foco alviverde era em conseguir a vitória na capital gaúcha. O jogador apontou que a equipe sofreu os gols em erros coletivos e que precisa ficar tranquila para o jogo mais importante do ano, no próximo sábado (29).

O Palmeiras viu suas chances de título no Brasileirão se reduzirem ainda mais. Na noite desta terça-feira (25), o Verdão utilizou os reservas, com o foco na final da Libertadores, e perdeu, de virada, para o Grêmio por 3 a 2.

“Viemos com força para ganhar, comandamos o primeiro tempo, trabalhamos muito a bola, criamos muitas chances. Em um vacilo, nosso, de equipe, concedemos os gols. Infelizmente isso nos prejudica na caminhada do Campeonato Brasileiro. Queríamos muito vencer, trabalhamos muito para diminuir a distância de pontos. Não conseguimos, mas agora é nos tranquilizar, porque temos o jogo mais importante do ano daqui alguns dias. Temos que pegar as coisas e as coisas ruins servir de lição”, afirmou, em entrevista ao canal Premiere.

Com a derrota, o Palmeiras chegou ao quinto jogo seguido sem vencer no Brasileirão. Felipe Anderson recordou a maratona de jogos que a equipe precisou enfrentar por conta do calendário e lamentou que as partidas não seguiram conforme o planejamento esperado.

“Nós sabemos que já tivemos muitos altos e baixos durante a temporada. É uma maratona muito longa o futebol brasileiro. Nós estamos preparados para isso. Infelizmente não saiu da forma planejada esses últimos jogos, mas é seguir e temos esse jogo para fazer história”, enfatizou.