Estudo revela os jogadores que mais desfalcaram times brasileiros por lesão

Estudo revela os jogadores que mais desfalcaram times brasileiros por lesãoLevantamento inédito aponta Arboleda, do São Paulo, como o líder do ranking nos últimos seis anos; Flamengo é o clube com mais atletas na lista
Um levantamento inédito trouxe à tona um dado preocupante sobre o futebol nacional. O estudo, afinal, mapeou quais jogadores mais desfalcaram suas equipes por motivos clínicos ou físicos nos últimos seis anos. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, lidera o ranking negativo. O equatoriano, que defende o Tricolor desde 2017, ficou de fora de 33,7% das partidas possíveis entre 2020 e 2025, seja por lesão ou recondicionamento físico. As informações são do Bolavip Brasil.
A saber, a pesquisa analisou todos os 82 jogadores de linha que atuaram em pelo menos uma partida nas últimas seis edições do Brasileirão. Assim sendo, com base em dados da ferramenta Opta e do site Transfermarkt, o estudo calculou o percentual de ausências de cada atleta. A média geral de desfalques por problemas médicos, inclusive, ficou em 17%. No entanto, alguns nomes superaram essa marca com folga. O volante Jair, do Vasco, aparece em segundo lugar, com 29,7% de jogos perdidos. O pódio é completado por Alisson, também do São Paulo, com 27,6% de ausências.
Estudo aponta o Flamengo como equipe mais prejudicada por lesões
O Flamengo, por sua vez, é o clube que mais sofre com o “departamento médico cheio”. Entre os 20 jogadores com maior índice de lesões, o Rubro-Negro possui quatro representantes. Bruno Henrique (4º), Pedro (6º), Arrascaeta e Allan superaram a marca de 21% de jogos perdidos. Pedro, aliás, vive um drama recente. Já afastado por uma fratura no braço, surpreendentemente, o atacante sofreu uma nova lesão muscular e não deve mais atuar nesta temporada.
1. Arboleda (São Paulo) – 33,7%
2. Jair (Atlético-MG/Vasco) – 29,7%
3. Alisson (Grêmio/São Paulo) – 27,6%
4. Bruno Henrique (Flamengo) – 27,5%
5. Saravia (Inter/Botafogo/Atlético-MG) – 27%
6. Pedro (Flamengo) – 26%
7. Lucas Evangelista (RBB/Palmeiras) – 25,6%
8. Keno (Atlético-MG/Fluminense) – 25,3%
9. Igor Rabello (Atlético-MG/Fluminense) – 25,3%
10. Guilherme Arana (Atlético-MG) – 25,1%