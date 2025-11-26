Estudo revela os jogadores que mais desfalcaram times brasileiros por lesão

Levantamento inédito aponta Arboleda, do São Paulo, como o líder do ranking nos últimos seis anos; Flamengo é o clube com mais atletas na lista

Um levantamento inédito trouxe à tona um dado preocupante sobre o futebol nacional. O estudo, afinal, mapeou quais jogadores mais desfalcaram suas equipes por motivos clínicos ou físicos nos últimos seis anos. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, lidera o ranking negativo. O equatoriano, que defende o Tricolor desde 2017, ficou de fora de 33,7% das partidas possíveis entre 2020 e 2025, seja por lesão ou recondicionamento físico. As informações são do Bolavip Brasil.

A saber, a pesquisa analisou todos os 82 jogadores de linha que atuaram em pelo menos uma partida nas últimas seis edições do Brasileirão. Assim sendo, com base em dados da ferramenta Opta e do site Transfermarkt, o estudo calculou o percentual de ausências de cada atleta. A média geral de desfalques por problemas médicos, inclusive, ficou em 17%. No entanto, alguns nomes superaram essa marca com folga. O volante Jair, do Vasco, aparece em segundo lugar, com 29,7% de jogos perdidos. O pódio é completado por Alisson, também do São Paulo, com 27,6% de ausências.