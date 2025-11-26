Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estudo revela os jogadores que mais desfalcaram times brasileiros por lesão

Estudo revela os jogadores que mais desfalcaram times brasileiros por lesão

Levantamento inédito aponta Arboleda, do São Paulo, como o líder do ranking nos últimos seis anos; Flamengo é o clube com mais atletas na lista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um levantamento inédito trouxe à tona um dado preocupante sobre o futebol nacional. O estudo, afinal, mapeou quais jogadores mais desfalcaram suas equipes por motivos clínicos ou físicos nos últimos seis anos. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, lidera o ranking negativo. O equatoriano, que defende o Tricolor desde 2017, ficou de fora de 33,7% das partidas possíveis entre 2020 e 2025, seja por lesão ou recondicionamento físico. As informações são do Bolavip Brasil.

A saber, a pesquisa analisou todos os 82 jogadores de linha que atuaram em pelo menos uma partida nas últimas seis edições do Brasileirão. Assim sendo, com base em dados da ferramenta Opta e do site Transfermarkt, o estudo calculou o percentual de ausências de cada atleta. A média geral de desfalques por problemas médicos, inclusive, ficou em 17%. No entanto, alguns nomes superaram essa marca com folga. O volante Jair, do Vasco, aparece em segundo lugar, com 29,7% de jogos perdidos. O pódio é completado por Alisson, também do São Paulo, com 27,6% de ausências.

Estudo aponta o Flamengo como equipe mais prejudicada por lesões

O Flamengo, por sua vez, é o clube que mais sofre com o “departamento médico cheio”. Entre os 20 jogadores com maior índice de lesões, o Rubro-Negro possui quatro representantes. Bruno Henrique (4º), Pedro (6º), Arrascaeta e Allan superaram a marca de 21% de jogos perdidos. Pedro, aliás, vive um drama recente. Já afastado por uma fratura no braço, surpreendentemente, o atacante sofreu uma nova lesão muscular e não deve mais atuar nesta temporada.

1. Arboleda (São Paulo) – 33,7%

2. Jair (Atlético-MG/Vasco) – 29,7%

3. Alisson (Grêmio/São Paulo) – 27,6%

4. Bruno Henrique (Flamengo) – 27,5%

5. Saravia (Inter/Botafogo/Atlético-MG) – 27%

6. Pedro (Flamengo) – 26%

7. Lucas Evangelista (RBB/Palmeiras) – 25,6%

8. Keno (Atlético-MG/Fluminense) – 25,3%

9. Igor Rabello (Atlético-MG/Fluminense) – 25,3%

10. Guilherme Arana (Atlético-MG) – 25,1%

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo flamengo Fluminense Internacional Palmeiras São Paulo Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar