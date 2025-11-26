Especialista aponta erro de arbitragem em Grêmio x Palmeiras, e lance repercute; veja

Tricolor superou o Alviverde de virada na Arena, em Porto Alegre, e conquistou pontos importantes para se afastar do Z4 no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A arbitragem da vitória de virada do Grêmio sobre o Palmeiras, por 3 a 2, não esteve isenta de polêmicas na noite dessa terça-feira (25), na Arena. Ou ao menos é o que garante Paulo César de Oliveira. Para o ex-árbitro, o lateral Giay não deveria ter recebido vermelho na jogada do pênalti que originou a reclamação do time alviverde. Cristaldo encontrou Arthur Melo na área do Palmeiras aos 34 minutos, com um passe em profundidade. O volante tentou dar sequência à jogada, mas sofreu um empurrão de Giay dentro da área. Imediatamente, o árbitro Savio Pereira Sampaio assinalou a penalidade.

Enquanto Willian se posicionava para cobrança, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance. Acontece que a análise não questionava o pênalti, mas a cor do cartão aplicado ao lateral palmeirense, que havia recebido amarelo inicialmente. Após rever a jogada no monitor, Savio reconsiderou a decisão e aplicou o vermelho. O narrador Jader Rocha comentou a análise de PC Oliveira ainda durante a transmissão, revelando a discordância do profissional à decisão final. “O PC discorda dessa mudança de cor do cartão. Para o PC era cartão amarelo, porque o Giay está no contexto de disputa do lance com o Arthur”, disse Jader. O segundo pênalti marcado para o Grêmio contra o Palmeiras.