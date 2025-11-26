Especial Lima: torcida do Flamengo vai da tensão à festa em Miraflores

Torcedores se aglomeraram em bairro turístico da capital do Peru para assistir à saga pelo eneacampeonato, que ficou no quase / Crédito: Jogada 10

A torcida do Flamengo abarrotou, na última terça-feira (25/11), a tradicional Calle de Las Pizzas, rua no bairro turístico de Miraflores, em Lima, no Peru. Afinal, mesmo com a final da Libertadores contra o Palmeiras batendo à porta – no sábado (29), o Rubro-Negro disputava a importante partida contra o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Brasileirão. O empate em 1 a 1 deixou o time de Filipe Luís muito próximo do eneacampeonato, mas não sem deixar a torcida tensa durante os 90 minutos. O Jogada10, é claro, estava presente. A noite foi curiosa para os presentes na rua turística. Isso porque, diferente de bares no Rio de Janeiro em jogos importantes, não havia telões disponíveis – apenas os televisores de cada bar. Além disso, a padronização das transmissões passou longe de ser a ideal. Cada estabelecimento fazia o que podia para transmitir ao duelo, seja pelo Premiere através de contas online, ou pela Globo Internacional.

Tais opções causaram um tipo de constrangimento nos torcedores, porém. Enquanto alguns – agraciados pela sorte – conseguiam assistir numa televisão sem delay, outros viam o jogo com segundos de atraso. Um grito de quase gol se transformava em frisson, com torcedores sendo enganados pela diferença das transmissões. Palmeiras e Atlético abrem o placar Para piorar, o Palmeiras abria 1 a 0 no Grêmio, no Sul. Para ser campeão, o Flamengo precisava vencer aliado com um tropeço do Verdão. Assim, enquanto muitos torcedores se movimentavam em busca de um bar com menos delay, outros apelavam para o próprio celular, buscando a transmissão em seu aplicativo. O empate do Grêmio no fim do primeiro tempo deixou o clima menos tenso para o intervalo. A virada – logo no começo da etapa final – ajudou a animar a torcida, aglomerada no ponto turístico. No entanto, as chances desperdiçadas pelo Flamengo davam contornos dramáticos para os fãs, sedentos para comemorar um gol.