Escobar tem lesão e não joga mais pelo Santos em 2025

Lateral se lesionou contra o Internacional e não vai mais atuar pelo Peixe nesta temporada. Jovem da base será promovido

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda explicou que o defensor precisou ser trocado por causa de um incômodo muscular, afirmando que “sentiu um problema, por isso teve de sair”. O treinador agora conta com apenas Souza para a posição, o que acelerou um movimento interno do clube.

O Santos terá uma baixa confirmada para os últimos compromissos do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Escobar sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e não deve atuar mais em 2025. O problema ocorreu no empate com o Internacional , na segunda-feira (24/11), quando o argentino deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo após sentir dores. Ele foi substituído por Souza.

Santos vai promover jovem da base

Assim, sem alternativas suficientes no elenco principal, o Santos decidiu promover o retorno do lateral-esquerdo Vinícius Lira, destaque da base. O jogador de 18 anos está no México com o sub-20, que disputa um torneio amistoso, e inclusive foi titular na estreia santista, na derrota para o Racing de Veracruz, na última terça-feira (25/11). A tendência é que ele deixe imediatamente a delegação para se juntar ao grupo profissional nas três rodadas finais do Brasileirão.

Considerado uma das principais promessas da Vila Belmiro, Lira fez sua estreia na equipe principal no início da temporada, quando a equipe ainda estava sendo comandada por Pedro Caixinha. Com Souza em recuperação à época, o jovem ganhou minutos no Campeonato Paulista, entrando no intervalo contra o São Bernardo. Aliás, ele também participou do clássico com o São Paulo e do empate diante do Novorizontino.

Com o retorno de Souza, porém, o lateral voltou a integrar o sub-20, sendo titular na campanha que culminou no título paulista da categoria. Aliás, no Brasileirão, esteve no banco apenas contra o Bahia, na 21ª rodada.