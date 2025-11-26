Depay desfalca o Corinthians em quase metade dos jogos fora de casa

Atacante soma 21 partidas sem atuar na temporada, a maioria em confrontos fora de casa, e convive com sequência de problemas físicos / Crédito: Jogada 10

Memphis Depay voltou a ser baixa no Corinthians no último domingo (23/11), contra o Cruzeiro, e ampliou para 21 o número de partidas em que não pôde defender o clube em 2025. O holandês ficou fora em 16 jogos como visitante, o que representa 48,4% dos compromissos do Timão longe de casa. Cenário que tem chamado atenção dentro do clube. A atual temporada tem sido marcada por problemas físicos para o atacante. Afinal, o edema ósseo que o tirou da partida no Mineirão foi a sexta lesão sofrida por Memphis em 2025. Antes disso, o jogador havia lidado com duas lesões musculares na coxa, um trauma na perna direita e duas entorses de tornozelo.

Aliás, das 14 partidas perdidas por questões médicas, o Corinthians atuou como visitante em dez, reforçando o impacto das lesões na disponibilidade do atleta. Ausências de Depay no Corinthians não se limitam a lesões A ausência de Memphis não se limita aos problemas físicos. No início do ano, a gestão de carga implementada pelo clube o deixou fora de três partidas do Campeonato Paulista, todas disputadas fora de casa. Em um desses compromissos, diante da Ponte Preta, o atacante chegou a viajar para Campinas, esteve relacionado, mas permaneceu no banco sem entrar em campo. No Brasileirão, o holandês também ficou fora da estreia contra o Bahia, em Salvador, três dias após a conquista do título estadual. Pela 12ª rodada, diante do Grêmio, em Porto Alegre, Memphis não esteve à disposição por estar servindo a seleção da Holanda. Pouco depois, desfalcou o Timão contra o Ceará, em Fortaleza, mas por suspensão automática devido ao acúmulo de cartões.