Daniel Alves viraliza depois de flagra como evangelizador em igreja na Espanha

Daniel Alves viraliza depois de flagra como evangelizador em igreja na EspanhaEx-lateral indica mudança de comportamento e encontrar refúgio na fé após absolvição da denúncia de agressão sexual
Daniel Alves, ex-jogador com passagens pelo Barcelona, São Paulo e Seleção Brasileira, viralizou nas redes socias ao expor uma mudança radical em sua vida. Isso porque, um vídeo no último final de semana mostra o ex-jogador na função de evangelizador em uma igreja na cidade de Girona, na região de Barcelona, na Espanha. A modificação em seus hábitos e de comportamento ocorre após deixar a prisão, depois de 14 meses, e da absolvição da denúncia de agressão sexual. Com isso trouxe a impressão que ele encontrou refúgio na fé.
Anteriormente, no fim de outubro deste ano, houve uma aparição de Daniel Alves como um pregador na mesma igreja em Girona. O registro em vídeo mais recente demonstra uma alteração no cenário em sua atual convivência. Na sua carreira no futebol, ele se acostumou a brilhar por mais de duas décadas em diversas ocasiões com estádios muitas vezes lotados por mais de duas décadas de trajetória no esporte. Por outro lado, na igreja em Girona, ele discursou para uma plateia atenta e fez reflexões sobre a proximidade com o mundo espiritual e a sua própria experiência de redenção.
“Devemos levar as coisas de Deus a sério e ter fé. Eu sou a prova disso. Fiz uma aliança com Deus”, incentivou o ex-lateral.
Posteriormente, Daniel Alves citou o momento primordial para a sua conversão espiritual.
“Em meio à turbulência, em meio à tempestade, sempre há um mensageiro de Deus. E esse mensageiro, no pior momento da minha vida, me acolheu, me levou à Igreja, e hoje estou no caminho graças a ele”, complementou o ex-jogador.
Mudança espiritual e aproximação de Deus
Os indícios iniciais da modificação em sua vida, maior contato com Deus e prática de alimentar sua fé ocorreu no fim do ano passado. Na oportunidade, Dani Alvez começou a publicar em suas redes sociais versículos e vários trechos da Bíblia, bem como reflexões espirituais. Além disso, passaram a ganhar destaque mensagens sobre perdão, renovação e o amor incondicional de Deus.
Condenação de Daniel Alves
A reaparição pública ocorre após um longo processo judicial que o manteve preso por 14 meses. Acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022, o ex-jogador acabou condenado pela Justiça da Espanha.
O brasileiro acabou detido em 20 de janeiro de 2023 e permaneceu em regime de prisão preventiva no presídio de Brians 2, na Catalunha, até fevereiro de 2024. Em fevereiro do ano passado, a Audiência de Barcelona condenou o ex-jogador a quatro anos e meio de reclusão.
Além do tempo de prisão, o ex-lateral também recebeu outras duas penas: pagamento de 150 mil euros (aproximadamente (R$ 930 mil) à vítima e proibição de se aproximar dela por nove anos e meio. Dois meses depois, Alves deixou a prisão mediante fiança de 1 milhão de euros, entrega de passaportes e obrigação de comparecimento semanal ao tribunal.
Já em março deste ano, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) anulou a sentença, alegando “insuficiência de provas”. O órgão apontou contradições no depoimento da vítima, revogou as medidas cautelares e extinguiu temporariamente as restrições impostas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar