Daniel Alves viraliza depois de flagra como evangelizador em igreja na Espanha

Daniel Alves, ex-jogador com passagens pelo Barcelona, São Paulo e Seleção Brasileira, viralizou nas redes socias ao expor uma mudança radical em sua vida. Isso porque, um vídeo no último final de semana mostra o ex-jogador na função de evangelizador em uma igreja na cidade de Girona, na região de Barcelona, na Espanha. A modificação em seus hábitos e de comportamento ocorre após deixar a prisão, depois de 14 meses, e da absolvição da denúncia de agressão sexual. Com isso trouxe a impressão que ele encontrou refúgio na fé.

Anteriormente, no fim de outubro deste ano, houve uma aparição de Daniel Alves como um pregador na mesma igreja em Girona. O registro em vídeo mais recente demonstra uma alteração no cenário em sua atual convivência. Na sua carreira no futebol, ele se acostumou a brilhar por mais de duas décadas em diversas ocasiões com estádios muitas vezes lotados por mais de duas décadas de trajetória no esporte. Por outro lado, na igreja em Girona, ele discursou para uma plateia atenta e fez reflexões sobre a proximidade com o mundo espiritual e a sua própria experiência de redenção.