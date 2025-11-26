Corinthians mira reta final do Brasileiro como preparação para semi da Copa do Brasil

Sem brigar por objetivos na tabela, Timão foca na recuperação física, gestão do elenco e ajustes para encarar o Cruzeiro em dezembro / Crédito: Jogada 10

Sem chances de alcançar uma vaga direta nas competições internacionais via Campeonato Brasileiro, o Corinthians passa a tratar as três rodadas finais do torneio como um período estratégico de preparação para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Cruzeiro nos dias 10 e 14 de dezembro, em busca de uma vaga na grande final. A derrota por 3 a 0 para o próprio Cruzeiro, no último fim de semana, encerrou qualquer possibilidade de o clube chegar ao G7, zona que hoje leva à pré-Libertadores. A distância para o Fluminense, atual sétimo colocado, é de dez pontos, enquanto restam apenas nove a serem disputados no campeonato. Existe a chance de um G8, mas apenas após o encerramento do Brasileirão.

Atualmente em 10º lugar, com 45 pontos, o Corinthians também se afastou de qualquer risco de rebaixamento, o que permite à comissão técnica redirecionar o foco para a preparação do grupo que disputará a semifinal. Planejamento e ajustes A prioridade nas próximas semanas será recuperar lesionados, fortalecer a parte física do elenco e reduzir riscos de novas baixas. A atuação abaixo do esperado na derrota para o Cruzeiro pela 35ª rodada serviu de alerta para a necessidade de evolução antes dos confrontos decisivos. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior demonstrou confiança no desempenho da equipe para os jogos da Copa do Brasil. “O cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das duas partidas”. Na competição, o Corinthians tem campanha impecável. Afinal, venceu os seis jogos disputados até aqui, contra Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, sem sofrer gols.

Corinthians quer esvaziar DM A comissão técnica acompanha atentamente a situação de jogadores que se recuperam de lesões. Na terça-feira (25/11), o goleiro Hugo Souza e o meia Maycon iniciaram a fase de transição física. O volante Raniele retornou no duelo contra o Cruzeiro, e Vitinho e André voltaram recentemente após longos períodos de ausência. Memphis Depay segue em tratamento de um edema ósseo decorrente de uma entorse no joelho esquerdo. Já o lateral Matheus Bidu ficou fora da última partida por dores no joelho direito, sem novas atualizações sobre seu quadro. Dorival reforçou a importância de ter o elenco completo na fase decisiva. “Foram várias lesões em sequência. Nós temos que entender tudo isso, mas também sabemos que estamos próximos a jogos fundamentais e importantes, tanto os finais do Campeonato Brasileiro quanto as duas semifinais da Copa do Brasil. Nós precisaremos ter os melhores jogadores em campo”.

Cenário do G-8 permanece em aberto Existe a possibilidade de que o G7 vire G8 caso o campeão da Copa do Brasil esteja entre os sete primeiros colocados do Brasileirão. O que hoje favorece principalmente o Cruzeiro, mas também pode acontecer com o Fluminense. Apesar disso, o caminho mais desejado internamente é conquistar a vaga na Libertadores sendo campeão da Copa do Brasil. As finais estão marcadas para 17 e 21 de dezembro. Ainda assim, a diretoria e a comissão técnica consideram importante pontuar no Brasileirão, tanto para ganhar moral quanto para manter a possibilidade de uma vaga via oitavo lugar caso a Copa do Brasil não tenha o desfecho esperado.