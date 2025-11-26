Corinthians faz trabalho técnico e posse de bola em treino no CT

Jogadores seguem a preparação para enfrentar o Botafogo no próximo domingo, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Brasileiro

Os atletas fizeram ativação na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, trabalharam a posse de bola, além de exercício também de posse, com finalizações. Para finalizar, houve um jogo técnico em campo reduzido.

O Corinthians segue preparação para jogo contra o Botafogo no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Timão promoveu atividades técnicas para os jogadores no CT Dr. Joaquim Grava.

Mais uma vez, o goleiro Hugo Souza e o meia Maycon estiveram no campo e prosseguiram com a transição física. Eles se recuperaram de lesões recentes.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Matheus Bidu fez trabalhos parciais com o elenco nesta quarta. O jogador não enfrentou o Cruzeiro no último domingo por conta de dores no joelho direito.

Memphis Depay ficou no departamento médico em tratamento de um edema ósseo. O problema foi constatado após entorse no joelho esquerdo.

O Corinthians recebe o Botafogo no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá na Neo Química Arena.