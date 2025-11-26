Conselho da reforma de São Januário discute mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco

Prefeitura do Rio tem um plano para ampliar o transporte até São Cristóvão, e clube quer aproveitar para tentar esticar linha do VLT

Dessa forma, os membros do Conselho enxergam a possibilidade de esticar a linha do VLT até o novo estádio, após a reforma. Algo que, portanto, facilitaria a chegada e o escoamento dos torcedores no local.

O Conselho Consultivo responsável pela reforma de São Januário se reuniu na última terça-feira (25), na Sede Náutica da Lagoa. Nesse sentido, os membros debateram sobre as possíveis intervenções e mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco.

Afinal, a prefeitura do Rio de Janeiro já tem plano de estender o VLT até o bairro de São Cristóvão, com uma estação que ficaria a uma distância de 900 metros a 1 quilômetro de São Januário. Diante disso, o Conselho, que tem o secretário municipal de Esportes Guilherme Schleder entre os membros, pretende fazer uma proposta de aproximar essa linha.

“Começamos a falar de algumas intervenções, da duplicação da Avenida Roberto Dinamite e, principalmente, do projeto do VLT. Foi noticiado que há uma perspectiva de que o VLT chegue aos arredores de São Januário, mais ou menos entre 900m e 1 quilômetro. A prefeitura se mostrou sensível a verificar a possibilidade de trazer a última estação do VLT mais próximo ao estádio”, explicou Renato Brito, 2º vice-presidente do Vasco.

“Naturalmente, o Vasco se colocou à disposição para alocar parte dos 6% da verba do potencial construtivo para essa intervenção. Foi uma conversa inicial, mas, se Vasco e prefeitura conseguirem esse esforço conjunto para ter uma estação um pouco mais próxima, será muito importante para o fluxo de pessoas no novo estádio”, completou.