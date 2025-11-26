Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho da reforma de São Januário discute mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco

Prefeitura do Rio tem um plano para ampliar o transporte até São Cristóvão, e clube quer aproveitar para tentar esticar linha do VLT
O Conselho Consultivo responsável pela reforma de São Januário se reuniu na última terça-feira (25), na Sede Náutica da Lagoa. Nesse sentido, os membros debateram sobre as possíveis intervenções e mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco.

Dessa forma, os membros do Conselho enxergam a possibilidade de esticar a linha do VLT até o novo estádio, após a reforma. Algo que, portanto, facilitaria a chegada e o escoamento dos torcedores no local.

Afinal, a prefeitura do Rio de Janeiro já tem plano de estender o VLT até o bairro de São Cristóvão, com uma estação que ficaria a uma distância de 900 metros a 1 quilômetro de São Januário. Diante disso, o Conselho, que tem o secretário municipal de Esportes Guilherme Schleder entre os membros, pretende fazer uma proposta de aproximar essa linha.

“Começamos a falar de algumas intervenções, da duplicação da Avenida Roberto Dinamite e, principalmente, do projeto do VLT. Foi noticiado que há uma perspectiva de que o VLT chegue aos arredores de São Januário, mais ou menos entre 900m e 1 quilômetro. A prefeitura se mostrou sensível a verificar a possibilidade de trazer a última estação do VLT mais próximo ao estádio”, explicou Renato Brito, 2º vice-presidente do Vasco.

“Naturalmente, o Vasco se colocou à disposição para alocar parte dos 6% da verba do potencial construtivo para essa intervenção. Foi uma conversa inicial, mas, se Vasco e prefeitura conseguirem esse esforço conjunto para ter uma estação um pouco mais próxima, será muito importante para o fluxo de pessoas no novo estádio”, completou.

