Conheça os cenários possíveis para o Internacional se livrar do rebaixamento

A batalha para se livrar do rebaixamento, antes restrita a poucos clubes, ganhou novos participantes e eleva a pressão na reta final do Brasileirão. Além de Internacional, Santos e Vitória, Ceará e Vasco passaram a integrar a briga. Ainda assim, o Colorado segue em posição mais confortável, pois mantém pontuação superior à dos dois principais concorrentes diretos: o Peixe e o Leão da Barra. Assim, o Inter pode terminar as últimas três rodadas somando até três pontos a menos que o Santos e dois a menos que o Vitória sem entrar na zona de risco.
O desafio, no entanto, está na dificuldade da tabela. O Inter é o único entre os rivais que terá dois jogos fora de casa antes de encerrar sua campanha no Beira-Rio. Primeiro, encara o Vasco em São Januário, um confronto direto decisivo. Depois, visita o São Paulo na Vila Belmiro — estádio utilizado pelo Tricolor devido a reformas — e fecha a participação diante do Bragantino, em Porto Alegre. Manter regularidade nessa sequência é essencial para sustentar o cenário favorável.
O duelo contra o Vasco pode ser determinante. Mesmo na pior combinação de resultados — derrota para o Cruz-Maltino e vitória do Santos sobre o Sport —, o Inter dificilmente entraria no Z-4, já que igualaria a pontuação dos rivais, mas seguiria à frente pelo saldo de gols (-8 contra -14).
Em contrapartida, se vencer em São Januário e contar com tropeços de Santos e Vitória, o Colorado pode praticamente assegurar sua permanência. Nesse caso, chegaria a um ponto dos 45 considerados ideais para evitar a queda. Projeções da UFMG reforçam o cenário: com 44 pontos, o risco de rebaixamento cai para 7%. Já com 45, despenca para apenas 0,5%.
