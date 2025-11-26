Conheça os cenários possíveis para o Internacional se livrar do rebaixamento

A batalha para se livrar do rebaixamento, antes restrita a poucos clubes, ganhou novos participantes e eleva a pressão na reta final do Brasileirão. Além de Internacional, Santos e Vitória, Ceará e Vasco passaram a integrar a briga. Ainda assim, o Colorado segue em posição mais confortável, pois mantém pontuação superior à dos dois principais concorrentes diretos: o Peixe e o Leão da Barra. Assim, o Inter pode terminar as últimas três rodadas somando até três pontos a menos que o Santos e dois a menos que o Vitória sem entrar na zona de risco.

O desafio, no entanto, está na dificuldade da tabela. O Inter é o único entre os rivais que terá dois jogos fora de casa antes de encerrar sua campanha no Beira-Rio. Primeiro, encara o Vasco em São Januário, um confronto direto decisivo. Depois, visita o São Paulo na Vila Belmiro — estádio utilizado pelo Tricolor devido a reformas — e fecha a participação diante do Bragantino, em Porto Alegre. Manter regularidade nessa sequência é essencial para sustentar o cenário favorável.