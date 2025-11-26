Brasil x Itália, pelo Mundial Sub-17: onde assistir e escalações

Brasil x Itália, pelo Mundial Sub-17: onde assistir e escalaçõesDepois da derrota para os portugueses, Seleção tenta ficar com o terceiro lugar no confronto com a Azzurra, que perdeu para a Áustria
Após perder, nos pênaltis, para Portugal e ficar de fora da final da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil voltará a campo nesta quinta-feira (27), às 9h30 (de Brasília). Afinal, terá pela frente a decisão do terceiro lugar com a Itália, no Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Dessa forma, a Seleção deu adeus ao sonho do título de forma invicta, visto que foi para os pênaltis em três dos quatro jogos deste mata-mata. A Azzurra, por sua vez, perdeu para a Áustria por 2 a 0 na semifinal.
Onde assistir
O confronto desta quinta-feira (27) terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura) e CazéTV (Youtube).
Como chega o Brasil
Depois de empatar, sem gols, com Portugal, a Seleção não conseguiu repetir o bom desempenho nos pênaltis que apresentou contra Paraguai e França, e perdeu por 6 a 5. Assim, ficou de fora da decisão e deu adeus ao sonho do pentacampeonato.
Mesmo abalado com a eliminação, o Brasil tenta se despedir da competição com uma vitória e mostrar que o elenco tinha tudo para chegar mais longe. Nesse sentido, o goleiro João Pedro é um dos grandes destaques da campanha, com boas defesas e destaque nos pênaltis.
“Amanhã é um jogo muito importante, um jogo que vale o terceiro lugar numa Copa do Mundo. Um embate histórico entre Brasil e Itália. A Itália é uma seleção forte também. Ficou em terceiro na Euro e o Brasil foi campeão Sul-Americano invicto. Nesse sentido, vamos fazer o nosso melhor em busca da vitória, que é o que a gente precisa buscar. A nossa melhor posição hoje, que a gente pode conseguir, é o terceiro lugar. Dessa forma, terminar de forma invicta também e muito honrado por essa busca”, disse o treinador.
Como chega a Itália
Os italianos superaram Chéquia, Uzbequistão e Burkina Faso no mata-mata, entretanto pararam na Áustria, principal surpresa da competição. Antes disso, bateram África do Sul, os donos da casa, Catar, e Bolívia na primeira fase.
Vale lembrar que Brasil e Itália se enfrentaram nas quartas de final do Mundial sub-17 de 2019. Na ocasião, a Seleção Brasileira triunfou por 2 a 0 com gols de João Peglow e Patryck. Em seguida, venceu França e México para celebrar o título da competição.
BRASIL x ITÁLIA
Decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo Sub-17
Data-Hora: 27/11/2025 (quinta-feira), às 9h30 (de Brasília)
Local: Aspire Academy Pitch 7, em Doha (Catar)
BRASIL: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e A. Ryan; Tiago, Zé Lucas e F. Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.
ITÁLIA: Alessandro Longoni; Amihere, De Paoli, Reggiani e Mambuku; Prisco, Luongo, Steffanoni e Valerio Maccaroni; Elimoghale e Campaniello. Técnico: Massimiliano Favo.
Árbitro: Não divulgado
Auxiliares: Não divulgado
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar