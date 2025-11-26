Brasil x Itália, pelo Mundial Sub-17: onde assistir e escalações

Depois da derrota para os portugueses, Seleção tenta ficar com o terceiro lugar no confronto com a Azzurra, que perdeu para a Áustria / Crédito: Jogada 10

Após perder, nos pênaltis, para Portugal e ficar de fora da final da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil voltará a campo nesta quinta-feira (27), às 9h30 (de Brasília). Afinal, terá pela frente a decisão do terceiro lugar com a Itália, no Aspire Zone, em Doha, no Catar. Dessa forma, a Seleção deu adeus ao sonho do título de forma invicta, visto que foi para os pênaltis em três dos quatro jogos deste mata-mata. A Azzurra, por sua vez, perdeu para a Áustria por 2 a 0 na semifinal.

Onde assistir O confronto desta quinta-feira (27) terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura) e CazéTV (Youtube). Como chega o Brasil Depois de empatar, sem gols, com Portugal, a Seleção não conseguiu repetir o bom desempenho nos pênaltis que apresentou contra Paraguai e França, e perdeu por 6 a 5. Assim, ficou de fora da decisão e deu adeus ao sonho do pentacampeonato. Mesmo abalado com a eliminação, o Brasil tenta se despedir da competição com uma vitória e mostrar que o elenco tinha tudo para chegar mais longe. Nesse sentido, o goleiro João Pedro é um dos grandes destaques da campanha, com boas defesas e destaque nos pênaltis.