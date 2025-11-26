Bragantino x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Massa Bruta busca reabilitação em casa contra o Leão do Pici, que tenta engatar sequência para sair do Z4

Nesta quarta-feira (26), a 36ª rodada do Brasileirão traz um confronto decisivo, especialmente para os visitantes. O RB Bragantino recebe o Fortaleza às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo opõe times em situações distintas na tabela de classificação.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael está confirmado na narração, ao lado do comentarista Thiago Hugolini e do repórter Vanderlei Lima.