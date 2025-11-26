Atlético vence o São Paulo e larga em vantagem na semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Galinho abriu o marcador ainda na primeira etapa e joga por um empate no jogo de volta para garantir a vaga na decisão

Com o resultado, o Alvinegro joga pelo empate no jogo de volta de semifinal. A partida acontece na próxima quinta-feira (04), na Arena Inamar, em Diadema. No outro confronto, o América Mineiro bateu o IAPE, do Maranhão, pelo mesmo marcador.

O Atlético está em vantagem na briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil Sub-20. Na noite desta quarta-feira (26), o Galinho venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Lucas Souza, ainda na primeira etapa, na Arena MRV.

Atlético é efetivo no ataque e sai na frente na semifinal

O jogo começou equilibrado, com chances para os dois lados. Pelo Galinho, Isseppe arriscou duas vezes de fora da área e mandou para fora. Pelo Tricolor, Juan Potes recebeu na área, girou bonito e foi travado pela marcação no momento da finalização.

O Alvinegro conseguiu ser efetivo e saiu na frente. Lucas Souza recebeu na entrada da área, cortou bem a marcação e chutou colocado no canto para marcar um belo gol. O São Paulo teve sua grande oportunidade de empate em cabeçada de Gustavo Santana, que parou em uma grande defesa de Robert.

O segundo tempo começou muito travado, sem grandes oportunidades para os dois lados. A primeira chance veio aos 24 minutos, pelo Galinho. Depois da bola ficar viva na área, Louback emendou e chutou forte, acertando a trave.