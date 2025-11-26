Atlético de Madrid marca nos acréscimos e vence a Inter

Atlético de Madrid marca nos acréscimos e vence a InterTime espanhol acaba com a invencibilidade dos italianos com gol de Giménez, no apagar das luzes
Tudo encaminhava para um empate na Espanha. Afinal, o Atlético de Madrid saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem e deixou a Inter de Milão empatar. No entanto, nesta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, em Madri, antes do apito final, nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao triunfo: 2 a 1, dramático. O jogo foi válido pela quinta rodada desta edição da Liga dos Campeões da Europa.
Com o resultado, o Atlético de Madrid vai para a 12ª posição, com somente nove pontos. Já a Inter, apesar da derrota e com a perda da invencibilidade, está melhor na classificação, com 11, na quarta colocação da Champions League.
Na próxima jornada, em 9/12, o Colchonero sai para visitar o PSV. Na mesma data, a Inter recebe o Liverpool, no Giuseppe Meazza.
Como mandante, o Atlético de Madrid tomou a iniciativa da partida e não demorou muito para sair na frente. Aos nove minutos do primeiro tempo, a zaga da Inter conseguiu desarmar Baena. Mas a bola sobrou limpa para Álvarez. O ex-jogador de River Plate e Manchester City pegou rebote e acertou o gol em cheio.
O Atlético, porém, não conseguiu ampliar o placar e viu a Inter voltar para o segundo tempo com outra energia. Assim, Barela soltou um porrete na trave. Em seguida, aos oito minutos. Zielinski tabelou com Bonny e deixou tudo igual no Wanda Metropolitano. Porém, no apagar das luzes, Giménez, de cabeça, garantiu a festa para os donos da casa.
Champions League – Rodada 5
Ajax 0 x 2 Benfica
Galatasaray 0 x 1 Union
Manchester City 0 x 1 Union
Chelsea 3 x 0 Barcelona
Borussia Dortmund 4 x 0 Villarreal
Napoli 2 x 0 Qarabag
Slavia Praga 0 x 0 Athletic Bilbao
Bodo/Glimt 2 x 3 Juventus
Olympique de Marselha 2 x 1 Newcastle
Copenhagen 3 x 2 Kairat
Pafos 2 x 2 Monaco
Paris Saint-Germain 5 x 3 Tottenham
Liverpool 1 x 4 PSV
Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
Atlético de Madrid 2 x 1 Inter de Milão
Eintracht Frankfurt 0 x 3 Atalanta
Sporting 3 x 0 Brugge
Olympiacos 3 x 4 Real Madrid
