Atlético de Madrid marca nos acréscimos e vence a Inter

Tudo encaminhava para um empate na Espanha. Afinal, o Atlético de Madrid saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem e deixou a Inter de Milão empatar. No entanto, nesta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, em Madri, antes do apito final, nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao triunfo: 2 a 1, dramático. O jogo foi válido pela quinta rodada desta edição da Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, o Atlético de Madrid vai para a 12ª posição, com somente nove pontos. Já a Inter, apesar da derrota e com a perda da invencibilidade, está melhor na classificação, com 11, na quarta colocação da Champions League.

Na próxima jornada, em 9/12, o Colchonero sai para visitar o PSV. Na mesma data, a Inter recebe o Liverpool, no Giuseppe Meazza. Como mandante, o Atlético de Madrid tomou a iniciativa da partida e não demorou muito para sair na frente. Aos nove minutos do primeiro tempo, a zaga da Inter conseguiu desarmar Baena. Mas a bola sobrou limpa para Álvarez. O ex-jogador de River Plate e Manchester City pegou rebote e acertou o gol em cheio. O Atlético, porém, não conseguiu ampliar o placar e viu a Inter voltar para o segundo tempo com outra energia. Assim, Barela soltou um porrete na trave. Em seguida, aos oito minutos. Zielinski tabelou com Bonny e deixou tudo igual no Wanda Metropolitano. Porém, no apagar das luzes, Giménez, de cabeça, garantiu a festa para os donos da casa. Champions League – Rodada 5 Ajax 0 x 2 Benfica

Galatasaray 0 x 1 Union Manchester City 0 x 1 Union Chelsea 3 x 0 Barcelona

Borussia Dortmund 4 x 0 Villarreal Napoli 2 x 0 Qarabag Slavia Praga 0 x 0 Athletic Bilbao