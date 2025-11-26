Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético de Madrid marca nos acréscimos e vence a Inter

Atlético de Madrid marca nos acréscimos e vence a Inter

Time espanhol acaba com a invencibilidade dos italianos com gol de Giménez, no apagar das luzes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tudo encaminhava para um empate na Espanha. Afinal, o Atlético de Madrid saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem e deixou a Inter de Milão empatar. No entanto, nesta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, em Madri, antes do apito final, nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao triunfo: 2 a 1, dramático. O jogo foi válido pela quinta rodada desta edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com o resultado, o Atlético de Madrid vai para a 12ª posição, com somente nove pontos. Já a Inter, apesar da derrota e com a perda da invencibilidade, está melhor na classificação, com 11, na quarta colocação da Champions League.

Na próxima jornada, em 9/12, o Colchonero sai para visitar o PSV. Na mesma data, a Inter recebe o Liverpool, no Giuseppe Meazza.

Como mandante, o Atlético de Madrid tomou a iniciativa da partida e não demorou muito para sair na frente. Aos nove minutos do primeiro tempo, a zaga da Inter conseguiu desarmar Baena. Mas a bola sobrou limpa para Álvarez. O ex-jogador de River Plate e Manchester City pegou rebote e acertou o gol em cheio.

O Atlético, porém, não conseguiu ampliar o placar e viu a Inter voltar para o segundo tempo com outra energia. Assim, Barela soltou um porrete na trave. Em seguida, aos oito minutos. Zielinski tabelou com Bonny e deixou tudo igual no Wanda Metropolitano. Porém, no apagar das luzes, Giménez, de cabeça, garantiu a festa para os donos da casa.

Champions League – Rodada 5

Ajax 0 x 2 Benfica

Galatasaray 0 x 1 Union

Manchester City 0 x 1 Union

Chelsea 3 x 0 Barcelona

Borussia Dortmund 4 x 0 Villarreal

Napoli 2 x 0 Qarabag

Slavia Praga 0 x 0 Athletic Bilbao

Bodo/Glimt 2 x 3 Juventus

Olympique de Marselha 2 x 1 Newcastle

Copenhagen 3 x 2 Kairat

Pafos 2 x 2 Monaco

Paris Saint-Germain 5 x 3 Tottenham

Liverpool 1 x 4 PSV

Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique

Atlético de Madrid 2 x 1 Inter de Milão

Eintracht Frankfurt 0 x 3 Atalanta

Sporting 3 x 0 Brugge

Olympiacos 3 x 4 Real Madrid

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar