Athletico tem interesse na contratação do volante Otávio, do Fluminense

Aos 31 anos, o jogador não tem tido espaço com o técnico Zubeldía e esteve em campo em apenas 13 partidas na temporada, sendo oito como titular. Até porque o atleta enfrentou uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Revelado nas divisões de base do Furacão, o meio-campista defendeu o clube profissionalmente entre 2014 e 2017 até reforçar o Bordeaux, da França. Em seguida, permaneceu no futebol francês até 2021, quando decidiu voltar ao Brasil.

Depois disso, ficou três temporadas no Atlético-MG antes de assinar contrato com o Tricolor das Laranjeiras. No entanto, quando passou a ter sequência, ficou de fora por cerca de quatro meses e meio em virtude da contusão.

“Agradecemos a todos os que participaram desse projeto, mas precisamos analisar com calma as características. Visualizar jogadores para funções que não temos, como volante. Jogamos a temporada com o Felipinho, que recuperamos na parte técnica, e com a decisão de recuar o Zapelli”, disse o técnico Odair Hellmann