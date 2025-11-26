Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico tem interesse na contratação do volante Otávio, do Fluminense

Revelado no Furacão, jogador não tem tido espaço com Zubeldía no Tricolor e esteve em campo em apenas 13 jogos por causa de lesão
Após garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, o Athletico realizou as primeiras sondagens sobre o volante Otávio, do Fluminense. Afinal, o clube paranaense já iniciou o planejamento para a próxima temporada, visto que a CBF trouxe mudanças significativas no calendário. A informação é do portal “Ligados no Flu”.

Aos 31 anos, o jogador não tem tido espaço com o técnico Zubeldía e esteve em campo em apenas 13 partidas na temporada, sendo oito como titular. Até porque o atleta enfrentou uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Revelado nas divisões de base do Furacão, o meio-campista defendeu o clube profissionalmente entre 2014 e 2017 até reforçar o Bordeaux, da França. Em seguida, permaneceu no futebol francês até 2021, quando decidiu voltar ao Brasil.

Depois disso, ficou três temporadas no Atlético-MG antes de assinar contrato com o Tricolor das Laranjeiras. No entanto, quando passou a ter sequência, ficou de fora por cerca de quatro meses e meio em virtude da contusão.

“Agradecemos a todos os que participaram desse projeto, mas precisamos analisar com calma as características. Visualizar jogadores para funções que não temos, como volante. Jogamos a temporada com o Felipinho, que recuperamos na parte técnica, e com a decisão de recuar o Zapelli”, disse o técnico Odair Hellmann

