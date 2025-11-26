Artur Jorge envia a carta a jogadores do Botafogo, torcedores e funcionários

No Qatar, treinador bracarense se reaproxima do botafoguismo com movimento / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Botafogo e apontado como melhor técnico da história do clube por muitos “escolhidos”, Artur Jorge enviou, então, uma emotiva carta a jogadores, funcionários e torcedores do Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (26), o atual treinador do Al-Rayyan aproveitou a semana de um ano da Glória Eterna para se reaproximar do botafoguismo. Artur Jorge fez, assim, agradecimentos à massa alvinegra. Em seguida, o comandante divulgou anotações feitas antes da final contra o Mineiro, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na ocasião, aliás, o Glorioso, com um a menos desde os 30 segundos (Gregore foi expulso), derrotou o Galo por 3 a 1 e levou a taça continental de forma inédita.

Uma semana depois, com o técnico bracarense, o Alvinegro levaria o tricampeonato brasileiro, encerrando, portanto, um jejum de 29 anos de mãos vazias no torneio nacional. Em dezembro de 2024, contudo, seduzido pelo vil metal dos petrodólares do Golfo Pérsico, Artur Jorge trocou a Estrela Solitária pelo Al-Rayyan, do Qatar, onde está até hoje. Veja, na íntegra, a carta do ídolo do Botafogo “Querido amigo botafoguense, Nesta semana em que celebramos um ano de uma conquista tão especial, quero deixar um agradecimento pessoal a quem fez parte desse momento.

A sua presença e apoio foram marcantes ao longo da nossa campanha. Foste parte de uma torcida apaixonada e vibrante, merecedores de toda a nossa entrega e sacrifício. Receba esta lembrança como símbolo do meu respeito e estenda os votos aos demais torcedores. Com estima,