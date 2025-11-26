Arsenal vence Bayern com gol de Gabriel Martinelli e segue com 100% na Champions

Arsenal vence Bayern com gol de Gabriel Martinelli e segue com 100% na ChampionsGunners superam duelo entre líderes, assumem a ponta isolada e vivem fase dominante na Europa; alemães sofrem primeira derrota
No duelo entre as duas melhores equipes desta fase de liga da Champions 2025/26, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da principal competição de clubes do futebol europeu. Timber, Madueke e Gabriel Martinelli, que voltou a jogar após mais de um mês, marcaram os gols da vitória dos Gunners. Lennart Karl descontou para o time alemão no Emirates Stadium, em Londres.
Com o resultado, o Arsenal é o único time com 100% de aproveitamento na Champions e assumiu a liderança isolada da fase de liga com 15 pontos em cinco rodadas. Além disso, o gol marcado pelo Bayern nesta quarta-feira foi o único que o time comandado pelo técnico Mikel Arteta sofreu até o momento na competição. Antes de conquistar o triunfo sobre os alemães, o Arsenal superou o Athletic Bilbao, venceu o Olympiacos, goleou o Atlético de Madrid e bateu bem o Slavia Praga.
Por outro lado, o Bayern de Munique conheceu a primeira derrota nesta edição da Champions e caiu para a 4ª posição, com 12 pontos.
A equipe inglesa confirmou a boa fase após golear o Tottenham por 4 a 1 no clássico válido pela Premier League, que deixou o time na liderança isolada do campeonato nacional. Dessa maneira, os Gunners estão com o status de principal time do futebol europeu.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
ANOTHER BIG EUROPEAN WIN IN THE BOOKS ✅ pic.twitter.com/8bEDZ1BcEL
— Arsenal (@Arsenal) November 26, 2025
O jogo
As equipes entregaram um jogo do tamanho que prometiam, mas com poucas chances claras de gol. O Arsenal abriu o placar aos 21 minutos, em cobrança de escanteio que Timber completou. O Bayern empatou aos 31, com Lennart Karl, após lindo lançamento de Kimmich na jogada.
O Arsenal tomou conta do segundo tempo. Os atacantes Saka e Merino tiveram chances de perigo, enquanto o zagueiro Mosquera, de cabeça, e Declan Rice obrigaram Neuer a fazer grandes defesas para salvar o Bayern. Contudo, os Gunners só conseguiram balançar a rede com jogadores que saíram do banco. Aos 23 minutos, Madueke aproveitou assistência de Calafiori e recolocou os donos da casa em vantagem. Menos de 10 minutos depois, o brasileiro Gabriel Martinelli recebeu o lançamento de Eze em contra-ataque, driblou Neuer e chutou para o gol vazio.
ARSENAL 3X1 BAYERN DE MUNIQUE
5ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 26/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: David Raya; Timber (Ben White, 35’/2ºT), Saliba, Mosquera e Lewis-Skelly (Calafiori, 22’/2ºT); Zubimendi, Rice e Eze (Nörgaard, 35’/2ºT); Saka (Gabriel Martinelli, 22’/2ºT), Merino e Trossard (Madueke, 36’/1ºT). Técnico: Mikel Arteta.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer (Bischof, 26’/2ºT), Upamecano (Kim Min-Jae, 36’/2ºT), Tah e Stanisic; Kimmich (Goretzka, 35’/2ºT), Pavlovic, Olise, Lennart Karl (Raphaël Guerreiro, 36’/2ºT) e Gnabry (Nicolas Jackson, 26’/2ºT); Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Gols: Timber, aos 21’/1ºT (1-0); Lennart Karl, aos 31’/1ºT (1-1); Madueke, aos 23’/2ºT (2-1); Gabriel Martinelli, aos 31’/2ºT (3-1).
Árbitro: Marco Guida (Itália).
Auxiliares: Filippo Meli (Itália) e Giorgio Peretti (Itália).
VAR: Aleandro Di Paolo (Itália).
Cartões amarelos: Saliba, Merino (ARS); Upamecano, Laimer, Vincent Kompany (BAY)
