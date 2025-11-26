Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após triunfo sobre o Barcelona, goleiro do Chelsea provoca Yamal: “Cucurella o colocou no bolso”

Triunfo sobre equipe catalã deixa Robert Sánchez empolgado com o futuro dos Blues na temporada e com o sonho de conquistar a Champions
O Chelsea teve uma atuação consistente e bateu o Barcelona por 3 a 0, no Stamford Bridge, com direito a gol de Estêvão. Assim, o triunfo deixou o goleiro Robert Sánchez empolgado com o futuro dos Blues na temporada. Tanto que ele fez questão de provocar Lamine Yamal, principal estrela do time catalão, após a partida, e destacou a atuação de Cucurella.

“Cucurella colocou Lamine Yamal no bolso. Qualquer um parece muito bom até que chega na Premier League”, disse após o jogo, ao programa “El Chiringuito”.

“Eu vejo o Chelsea como favorito à Champions, não o Barcelona”, completou.

Dentro das quatro linhas, o jovem não teve uma boa atuação e ficou preso na marcação. Por outro lado, Estêvão brilhou mais uma vez e mostrou que está na melhor fase de sua curta carreira e que é uma das esperanças da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

Por fim, com o resultado, o Chelsea ocupa a quinta colocação na Champions, com 10 pontos, enquanto o Barcelona está na 15ª posição, com 7. O time espanhol, portanto, terá que reagir para seguir na disputa por uma vaga entre os oito primeiros e não necessitar dos playoffs.

