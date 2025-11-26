Após triunfo sobre o Barcelona, goleiro do Chelsea provoca Yamal: “Cucurella o colocou no bolso”

Triunfo sobre equipe catalã deixa Robert Sánchez empolgado com o futuro dos Blues na temporada e com o sonho de conquistar a Champions

O Chelsea teve uma atuação consistente e bateu o Barcelona por 3 a 0, no Stamford Bridge, com direito a gol de Estêvão. Assim, o triunfo deixou o goleiro Robert Sánchez empolgado com o futuro dos Blues na temporada. Tanto que ele fez questão de provocar Lamine Yamal, principal estrela do time catalão, após a partida, e destacou a atuação de Cucurella.

“Cucurella colocou Lamine Yamal no bolso. Qualquer um parece muito bom até que chega na Premier League”, disse após o jogo, ao programa “El Chiringuito”.