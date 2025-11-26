Após compra de Nonato, Fluminense tem apenas um atleta com contrato até o fim de 2025

Somente Manoel tem vínculo até o fim do ano, visto que o meio-campista deve assinar contrato em definitivo até a próxima sexta-feira

Vale lembrar que o meio-campista tinha vínculo com o Santos, porém o Tricolor optou por exercer a opção de compra. Assim, o atleta deve assinar seu contrato em definitivo na próxima sexta-feira (28) e seguir no elenco em 2026.

Com a proximidade do acerto por Nonato em definitivo, o Fluminense tem apenas um jogador com contrato até o fim de 2025. Trata-se de Manoel, que disputou apenas 13 partidas na temporada e segue com futuro indefinido no clube carioca.

Dessa forma, o valor da transação gira em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual). Antes da chegada do Zubeldía, Nonato foi muito participativo na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele foi titular da equipe na época do técnico Renato Gaúcho, que chegou à semifinal do novo torneio da Fifa.

Manoel, por sua vez, chegou a ser titular em determinado momento por causa das lesões de Thiago Silva e Ignácio. Contudo, atualmente enfrenta forte concorrência no setor e pode deixar o clube ao fim desta temporada. No início de 2025, o defensor renovou por mais uma temporada ao aceitar uma redução salarial, cerca de 40% a menos do que recebia anteriormente.

Por fim, Agner, Cano, Luan Brito, Luan Freitas, Everaldo, Keno, Ganso, Renê, Samuel Xavier e Thiago Santos são os jogadores que têm contrato até o fim da próxima temporada. Thiago Silva, por sua vez, tem vínculo até o meio do ano.