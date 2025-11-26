Ancelotti diz que só talento não basta para a Seleção ser campeã

Treinador italiano faz um balanço de seus primeiros meses no comando e destacou a exigência do torcedor brasileiro pela conquista da Copa

O técnico Carlo Ancelotti fez, nesta quarta-feira (26), um balanço dos seus seis primeiros meses à frente da seleção brasileira. Na abertura da segunda edição do Summit Academy, promovido pela CBF em um hotel em São Paulo, o treinador analisou sua adaptação ao futebol nacional e ressaltou a intensidade do trabalho no País.

“A vida do treinador no Brasil não é simples, é muito complicada. A exigência é muito alta, mas acredito que tem de ser assim. O estresse pode ser uma coisa positiva e eu sei que vou sofrer pressão para conquistar a Copa do Mundo”, disse.