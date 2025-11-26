Alonso pede desculpas por discussão com torcedores no Paraguai

Zagueiro do Atlético admitiu erro dos jogadores ao discutirem com torcedor durante a final da Sul-Americana, em Assunção / Crédito: Jogada 10

Capitão do Atlético, Junior Alonso se pronunciou sobre a discussão entre torcedor e o zagueiro Lyanco na final da Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai. Após o empate com Flamengo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador pediu desculpas à torcida pelo conflito envolvendo Lyanco durante o jogo contra o Lanús. “Vi o que aconteceu. Não sabia disso. Só vi os vídeos ontem. Foi um momento em que todo mundo estava com a cabeça quente. Os jogadores e os torcedores também. A gente sabe que neste momento não pode estar brigando com os torcedores. É respeitar o momento, a gente sabe. Pedimos desculpas”, disse Alonso, que prosseguiu.