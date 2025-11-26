Alonso pede desculpas por discussão com torcedores no Paraguai

Alonso pede desculpas por discussão com torcedores no ParaguaiZagueiro do Atlético admitiu erro dos jogadores ao discutirem com torcedor durante a final da Sul-Americana, em Assunção
Capitão do Atlético, Junior Alonso se pronunciou sobre a discussão entre torcedor e o zagueiro Lyanco na final da Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai. Após o empate com Flamengo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador pediu desculpas à torcida pelo conflito envolvendo Lyanco durante o jogo contra o Lanús.
“Vi o que aconteceu. Não sabia disso. Só vi os vídeos ontem. Foi um momento em que todo mundo estava com a cabeça quente. Os jogadores e os torcedores também. A gente sabe que neste momento não pode estar brigando com os torcedores. É respeitar o momento, a gente sabe. Pedimos desculpas”, disse Alonso, que prosseguiu.
“Eu peço desculpa aqui pelos meus companheiros aos torcedores por tudo que aconteceu. Não deveria ter acontecido, porque os jogadores deveriam estar em outro lugar, mas isso é um ponto à parte. O mais importante é sermos homens para aceitarmos quando erramos e pedir desculpas quando acontece algo assim”, concluiu.
O que aconteceu?
Na final da Sul-Americana, um torcedor, afinal, criticou o atacante Biel para a delegação do Galo, que estava em uma das arquibancadas do estádio em Assunção. Irritados, os jogadores foram cobrar o atleticano na sequência.
O zagueiro Lyanco, aliás, se exaltou e precisou ser contido por um segurança. “Cadê ele? Quem é que estava falando aqui? Quem estava falando? Filha da p***. Tomar no **, rapaz”, disse Lyanco, enquanto procurava o atleticano. Além do defensor, Cuello e João Marcelo foram alguns dos mais exaltados.