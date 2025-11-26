AeroFla: Rubro-negro leva cabeça de porco para provocar Palmeiras

Flamengo enfrenta o Alviverde na noite de sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores

No trajeto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, um torcedor estava com uma cabeça de porco, que é o mascote do Palmeiras, adversário da decisão da competição continental.

O Flamengo já iniciou o seu deslocamento para Lima, onde será a final da Libertadores contra o Palmeira, no sábado (29), no Monumental de Lima, no Peru. Com isso, a torcida se mobilizou e fez o já tradicional AeroFla, nesta quarta-feira (26), para motivar os jogadores para a grande decisão.

O porco se tornou mascote do clube, em 1983. O diretor de marketing do Palmeiras, João Roberto Gobbato, teve a ideia de adotar o animal como símbolo por conta das provocações de rivais. A proposta não foi bem aceita pela diretoria alviverde, mas repercutiu bem entre os torcedores. Hoje, existe cânticos como “dá-lhe Porco, e dá-lhe Porco, olê, olê, olê!” nas arquibancadas do Allianz Parque.

Por fim, quem vencer o duelo de sábado, será o primeiro brasileiro a ter quatro taças da Libertadores. O Flamengo venceu em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras em 1999, 2020 e 2021.

Paralelamente à final, as equipes também disputam a parte de cima da tabela no Brasileirão. Líder com 75 pontos, o Flamengo mantém cinco de vantagem sobre o Verdão, segundo colocado. Para garantir o título nacional, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples contra o Ceará, no dia 3 de dezembro, às 21h30, no Maracanã.