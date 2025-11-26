Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AeroFla: Rubro-negro leva cabeça de porco para provocar Palmeiras

AeroFla: Rubro-negro leva cabeça de porco para provocar Palmeiras

Flamengo enfrenta o Alviverde na noite de sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo já iniciou o seu deslocamento para Lima, onde será a final da Libertadores contra o Palmeira, no sábado (29), no Monumental de Lima, no Peru. Com isso, a torcida se mobilizou e fez o já tradicional AeroFla, nesta quarta-feira (26), para motivar os jogadores para a grande decisão.

No trajeto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, um torcedor estava com uma cabeça de porco, que é o mascote do Palmeiras, adversário da decisão da competição continental.

O porco se tornou mascote do clube, em 1983. O diretor de marketing do Palmeiras, João Roberto Gobbato, teve a ideia de adotar o animal como símbolo por conta das provocações de rivais. A proposta não foi bem aceita pela diretoria alviverde, mas repercutiu bem entre os torcedores. Hoje, existe cânticos como “dá-lhe Porco, e dá-lhe Porco, olê, olê, olê!” nas arquibancadas do Allianz Parque.

Por fim, quem vencer o duelo de sábado, será o primeiro brasileiro a ter quatro taças da Libertadores. O Flamengo venceu em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras em 1999, 2020 e 2021.

Paralelamente à final, as equipes também disputam a parte de cima da tabela no Brasileirão. Líder com 75 pontos, o Flamengo mantém cinco de vantagem sobre o Verdão, segundo colocado. Para garantir o título nacional, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples contra o Ceará, no dia 3 de dezembro, às 21h30, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar