AeroFla: Embarque do Flamengo para final da Libertadores termina em confusão

Torcedor, que levou tiro de bala de borracha, desabafa: "Não somos bandidos"; AeroFla foi de grande festa até a chegada ao Galeão / Crédito: Jogada 10

O torcedor começou um “esquenta” para a decisão da Libertadores. Afinal, o Flamengo embarcou para Lima rumo à final da competição continental contra o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. A delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu por volta de 14h. O voo está previsto para às 17h (de Brasília). Com isso, a torcida se mobilizou para o famoso AeroFla com concentração no BRT e foi andando até o terminal de cargas do Galeão, na Ilha do Governador. No entanto, o fim da grande festa dos torcedores terminou em confusão com bombas de efeito moral e gás de pimenta por conta da grande aglomeração de torcedores antes da delegação entrar na área de decolagem. Ao Jogada10, um torcedor, que levou um tiro de bala de borracha, desabafou:

“A PM do Rio de Janeiro, o que que faz com a gente aqui? Dá tiro de borracha na gente. A gente não é bandido não. Saímos de nossas casas, a minha filha, minha esposa trabalhando, para vir curtir um AeroFla. Tiro de borracha. A PM do Rio de Janeiro, o que que faz com a gente aqui? A gente não é bandido não, a gente é um torcedor”, disse o torcedor. O veículo percorreu o entorno da base aérea em clima festivo, mas ao chegar na reta que dá acesso ao Terminal de Cargas, a PM fez a dispersão dos torcedores. Imediatamente os tetos dos dois ônibus foram desocupados. Depois disso, começou uma correria, com policiais atirando balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores. Muita festa da torcida rubro-negra Apesar da confusão, o trajeto foi de festa a todo momento. Na chegada ao Galeão, o ônibus do Flamengo foi totalmente engolido pela torcida e grande motivação. Além disso, diversos torcedores ficaram em cima do automóvel com bandeiras. A movimentação, afinal, no aeroporto contou com festa, bandeiras, sinalizadores e cânticos de apoio ao elenco às vésperas da decisão continental. Além da caminhada, alguns torcedores acompanharam de barco o trajeto e chegaram a pular na água. E, claro, a provocação não pôde faltar. Um torcedor levou uma cabeça de porco para provocar o Palmeiras.