AeroFla: Embarque do Flamengo para final da Libertadores termina em confusão

AeroFla: Embarque do Flamengo para final da Libertadores termina em confusãoTorcedor, que levou tiro de bala de borracha, desabafa: "Não somos bandidos"; AeroFla foi de grande festa até a chegada ao Galeão
O torcedor começou um “esquenta” para a decisão da Libertadores. Afinal, o Flamengo embarcou para Lima rumo à final da competição continental contra o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. A delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu por volta de 14h. O voo está previsto para às 17h (de Brasília). Com isso, a torcida se mobilizou para o famoso AeroFla com concentração no BRT e foi andando até o terminal de cargas do Galeão, na Ilha do Governador.
No entanto, o fim da grande festa dos torcedores terminou em confusão com bombas de efeito moral e gás de pimenta por conta da grande aglomeração de torcedores antes da delegação entrar na área de decolagem. Ao Jogada10, um torcedor, que levou um tiro de bala de borracha, desabafou:
“A PM do Rio de Janeiro, o que que faz com a gente aqui? Dá tiro de borracha na gente. A gente não é bandido não. Saímos de nossas casas, a minha filha, minha esposa trabalhando, para vir curtir um AeroFla. Tiro de borracha. A PM do Rio de Janeiro, o que que faz com a gente aqui? A gente não é bandido não, a gente é um torcedor”, disse o torcedor.
O veículo percorreu o entorno da base aérea em clima festivo, mas ao chegar na reta que dá acesso ao Terminal de Cargas, a PM fez a dispersão dos torcedores. Imediatamente os tetos dos dois ônibus foram desocupados. Depois disso, começou uma correria, com policiais atirando balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral na direção de alguns torcedores.
Muita festa da torcida rubro-negra
Apesar da confusão, o trajeto foi de festa a todo momento. Na chegada ao Galeão, o ônibus do Flamengo foi totalmente engolido pela torcida e grande motivação. Além disso, diversos torcedores ficaram em cima do automóvel com bandeiras.
A movimentação, afinal, no aeroporto contou com festa, bandeiras, sinalizadores e cânticos de apoio ao elenco às vésperas da decisão continental. Além da caminhada, alguns torcedores acompanharam de barco o trajeto e chegaram a pular na água. E, claro, a provocação não pôde faltar. Um torcedor levou uma cabeça de porco para provocar o Palmeiras.
Além da euforia pela conquista da Libertadores, o Flamengo também está muito perto de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Basta apenas uma vitória contra o Ceará na próxima quarta-feira. Diante disso, o torcedor Vitor Gato levou a taça do Brasileiro: “Essa a gente já conquistou. Vamos buscar a Libertadores”.
Grande decisão
A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras definirá quem será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão. O Rubro-Negro, afinal, lidera com 75 pontos, contra 70 do Alviverde.
Será, aliás, a sétima final única da Libertadores, a segunda vez que uma cidade se repete. O Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu duas edições da partida decisiva da competição, em 2020 e 2023.
Tensão
Antes do embarque, a torcida e os próprios os jogadores viram um momento de tensão no Rio de Janeiro. A Linha Amarela, uma das principais vias da cidade, teve de ser interditada por causa de um confronto entre policiais e criminosos nesta quarta-feira (26). A Polícia Militar, assim, destacou 345 policiais exclusivamente para escoltar a delegação do Flamengo e reforçar a segurança dos torcedores.
