Abel lamenta vacilos do Palmeiras e volta a criticar a arbitragem

“Depois do jogo do São Paulo, percebemos todos no clube o que estava passando. E entendi no último jogo. Não foi o Palmeiras que desistiu. Não desistiu do pênalti no Maracanã, não desistiu do pênalti do Santos, não desistiu do pênalti do Vitória”, destacou.

A reclamação da expulsão de Giay, após a marcação do segundo pênalti, fez com que a arbitragem virasse mais uma vez o centro das atenções da coletiva de Abel. O treinador enfatizou que o time não desistiu da briga pelo título, mas sentiu algo diferente durante os jogos.

Críticas à arbitragem

Mais uma vez, o lance polêmico do jogo contra o São Paulo foi recordado. Na visão do português, a possibilidade de punição branda, como ocorreu com Ramon Abatti Abel após não marcar um pênalti para o Tricolor, fez com que os árbitros se sentissem acuados.

“Não vivo de “ses”. Se o pênalti fosse marcado, o jogo tinha ficado 3 a 3 ou 4 a 3, mas depois deste pênalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro desta competição ficou pendurado, será que outros árbitros não ficaram com medo? De apitar, por exemplo, o pênalti no Maracanã (em Gustavo Gómez no início de Flamengo x Palmeiras). Se comparar o pênalti com o do Arrascaeta na casa do Palmeiras na primeira volta, há muita diferença? Há diferença na bola que bate no jogador do Vitória e nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e o STJD ainda desse mais dias de castigo, o que nunca tinha visto em cinco anos de Brasil?”, questionou.