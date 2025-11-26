“Cuidem do clube de vocês”: Stabile rebate rivais e exige paz ao Corinthians

Presidente responde indiretas sobre dívidas durante evento da CBF e garante que atual gestão trabalha com seriedade para honrar compromissos / Crédito: Jogada 10

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, utilizou o palco do “Summit CBF Academy”, nesta quarta-feira (26/11), para fazer um desabafo contundente. O dirigente, afinal, rebateu as críticas constantes que recebe de mandatários de outras equipes sobre a situação financeira do Timão. Sem citar nomes, Stabile enviou um recado direto e pediu o fim dos ataques externos. “Quero dizer para os presidentes… que cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz”, disparou.

O clima esquentou porque, horas antes, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, discursou no mesmo evento. Ela afirmou que considera injusto competir contra clubes que não pagam seus credores. Além disso, Cristiano Dresch, do Cuiabá, crítico frequente da gestão alvinegra, também estava presente. Stabile, portanto, reagiu a essas falas. “Foi dito em uma dessas palestras que ‘se consegue ser campeão devendo alguma coisa'”, citou o corintiano, antes de defender sua administração. O mandatário alvinegro garantiu que trabalha com seriedade para resolver os problemas. “Acredite na administração atual”, pediu Stabile.