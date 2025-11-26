“Cuidem do clube de vocês”: Stabile rebate rivais e exige paz ao Corinthians

“Cuidem do clube de vocês”: Stabile rebate rivais e exige paz ao CorinthiansPresidente responde indiretas sobre dívidas durante evento da CBF e garante que atual gestão trabalha com seriedade para honrar compromissos
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, utilizou o palco do “Summit CBF Academy”, nesta quarta-feira (26/11), para fazer um desabafo contundente. O dirigente, afinal, rebateu as críticas constantes que recebe de mandatários de outras equipes sobre a situação financeira do Timão. Sem citar nomes, Stabile enviou um recado direto e pediu o fim dos ataques externos.
“Quero dizer para os presidentes… que cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz”, disparou.
O clima esquentou porque, horas antes, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, discursou no mesmo evento. Ela afirmou que considera injusto competir contra clubes que não pagam seus credores. Além disso, Cristiano Dresch, do Cuiabá, crítico frequente da gestão alvinegra, também estava presente. Stabile, portanto, reagiu a essas falas.
“Foi dito em uma dessas palestras que ‘se consegue ser campeão devendo alguma coisa'”, citou o corintiano, antes de defender sua administração.
O mandatário alvinegro garantiu que trabalha com seriedade para resolver os problemas.
“Acredite na administração atual”, pediu Stabile.
Segundo ele, o clube busca cumprir todos os compromissos, apesar das dificuldades herdadas. Ele também reclamou da frequência dos ataques, afirmando que “de três em três meses” algum rival aparece para criticar o Corinthians publicamente, o que atrapalha o ambiente.
Além da polêmica, Stabile aproveitou a apresentação para listar avanços de sua gestão, como a reformulação das categorias de base e o novo contrato com a Nike. Curiosamente, o dirigente se posicionou a favor do Fair Play Financeiro, tema central do evento. Para ele, a implementação das regras pela CBF ajudará a organizar o futebol brasileiro, mesmo que o Corinthians precise se adaptar a uma realidade fiscal mais rígida nos próximos anos.