Zubeldía reencontra o São Paulo em melhor fase no Fluminense

Zubeldía enfrentar seu ex-clube em seu melhor momento sob o comando do Tricolor das Laranjeiras. Em 13 jogos no Flu, o treinador argentino soma sete vitórias, três empates e três derrotas, totalizando um aproveitamento de 61,5%. Esse desempenho é compatível com o dos times que brigam no topo da tabela do Brasileirão.

A partida do Fluminense contra o São Paulo nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, tende a ser muito especial. O Tricolor pode garantir a vaga para a Libertadores de 2026 em caso de vitória, além do técnico Luis Zubeldía reencontrar seu ex-clube, onde também teve bons momentos. O argentino vive grande fase e procura concluir o ano de forma positiva.

Nos últimos jogos, o Fluminense, portanto, enfrentou os quatro primeiros colocados do Brasileirão, somou oito de 12 pontos possíveis. A equipe carioca venceu Mirassol e Flamengo, e empatou com Cruzeiro e Palmeiras.

Desde a chegada de Zubeldía, o Tricolor, aliás, somou 24 pontos, sendo o técnico que mais pontuou no Brasileirão desde que desembarcou no Rio de Janeiro. Além disso, segue com 100% de aproveitamento como mandante. Com o fim do ano, o treinador mira conquistar a vaga na Libertadores e o título da Copa do Brasil.

“Temos a possibilidade da Copa do Brasil, que é prioridade, o mais importante é conquistar o título, e, como consequência, garantir a vaga na Libertadores. Temos um desafio muito difícil contra o Vasco, 180 minutos, e vamos buscar passar por eles para chegar à final”, disse o treinador.

A passagem pelo São Paulo

No São Paulo, Zubeldía chegou ao clube em 2024. Ele comandou o time por 85 jogos, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Em 2025, ele deixou o Tricolor Paulista classificado às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, o desempenho ruim no Brasileirão foi um dos fatores decisivos para a saída de Zubeldía. Em setembro, assim, ele assumiu o Fluminense.