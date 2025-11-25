Vitor Roque projeta reta final decisiva do Palmeiras e reforça foco na Libertadores

Vitor Roque projeta reta final decisiva do Palmeiras e reforça foco na LibertadoresAtacante fala em “concentração diferente” e destaca importância do duelo contra o Grêmio antes da final continental
Já vivendo a semana mais importante da temporada, o atacante Vitor Roque reconheceu o peso dos desafios que o Palmeiras tem pela frente. Afinal, o Verdão encara o Grêmio, nesta terça (25/11), pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, está sendo muito difícil não pensar no duelo contra o Flamengo, no próximo sábado (29/11), em Lima, onde será decidido a Copa Libertadores.
“É o jogo mais importante do ano para a gente (contra o Flamengo) e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo”, afirmou o atacante, projetando a final continental.
Apesar da expectativa pela decisão, Vitor Roque frisa que o compromisso pelo Campeonato Brasileiro segue sendo tratado com seriedade dentro do clube. Segundo ele, o duelo em Porto Alegre pode influenciar diretamente o ambiente e a confiança antes do embarque para o Peru.
“Antes da final, tem um jogo muito importante também, que é contra o Grêmio, e vamos tentar fazer um resultado positivo lá na casa deles. Sabemos que o Brasileiro ficou um pouco distante, mas é focar e trabalhar. Depois temos um jogo muito importante que é a final da Libertadores, que é um sonho para a gente e, se Deus quiser, vamos conquistar esse título aí, que vai ser um orgulho para nós”, completou.
O Palmeiras enfrenta o Grêmio nesta terça-feira, antes de viajar diretamente para Lima, onde buscará mais uma taça continental sob comando de Abel Ferreira.