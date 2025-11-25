Vitor Roque projeta reta final decisiva do Palmeiras e reforça foco na Libertadores

Atacante fala em “concentração diferente” e destaca importância do duelo contra o Grêmio antes da final continental / Crédito: Jogada 10

Já vivendo a semana mais importante da temporada, o atacante Vitor Roque reconheceu o peso dos desafios que o Palmeiras tem pela frente. Afinal, o Verdão encara o Grêmio, nesta terça (25/11), pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, está sendo muito difícil não pensar no duelo contra o Flamengo, no próximo sábado (29/11), em Lima, onde será decidido a Copa Libertadores. “É o jogo mais importante do ano para a gente (contra o Flamengo) e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo”, afirmou o atacante, projetando a final continental.