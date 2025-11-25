Vitão lamenta chances perdidas contra o Santos: “O futebol te cobra”Colorado empatou com o Peixe por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão
O Internacional tentou, mas não aproveitou bem todas as oportunidades e deixou pontos importantes pelo caminho dentro de casa. Afinal, o Colorado finalizou 20 vezes contra o Santos, mas acertou apenas quatro no alvo. Apesar do domínio, empatou com o Santos por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Vitão lamentou as chances perdidas.
“Nós criamos muitas chances e, na fase que estamos, temos que concretizá-las em gol. Acho que o primeiro tempo era para ter terminado 3 a 0. Mas o futebol te cobra, o futebol é cruel. Tivemos a oportunidade de matar a partida no primeiro tempo, mas não matamos e o Santos chegou com uma oportunidade e empatou o jogo”, disse Vitão.
Jogando em casa, o Internacional começou pressionando o Santos e abriu o placar com Alan Patrick, aos 20 minutos. O Colorado empilhou chances, contudo, não aproveitou. Das 20 finalizações ao longo da partida, apenas quatro foram na direção do gol. Delas, apenas uma entrou no fundo das redes. A falta de precisão custou caro, afinal, o Peixe empatou na etapa final com Barreal.
Com o empate, o Internacional chegou aos 41 pontos, mas ocupa o 15º lugar e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O Colorado volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão, em mais um confronto direto pela permanência na Série A.
