Vídeo: time faz história ao aplicar goleada esmagadora de 98 a 1

Yerevan atropela Alashkert com média impressionante de um gol a cada 25 segundos; caso aconteceu na liga de futsal da Armênia

Ainda no primeiro tempo, o Yerevan marcou 33 gols, enquanto o Alashkert nem sequer conseguiu reagir. Em seguida, na etapa final, o domínio se tornou ainda mais evidente, porque o Yerevan ampliou o placar outras 65 vezes, enquanto o Alashkert marcou o gol de honra.

O Yerevan aplicou uma goleada histórica de 98 a 1 sobre o Alashkert, no fim de semana passado, pelo Campeonato Armênio de Futsal. Desde o início da partida, a equipe demonstrou total superioridade e, por isso, impôs um ritmo avassalador que rapidamente fugiu ao controle do adversário.

Assista ao jogo na íntegra:

Ao longo dos 40 minutos de jogo, o Yerevan manteve um volume ofensivo intenso, com média de um gol a cada 25 segundos. O resultado, por sua vez, repercutiu de forma imediata na imprensa esportiva local, que classificou o placar como um dos mais extremos já registrados no futsal competitivo. Embora a federação armênia tenha sugerido inicialmente tratar-se de um recorde mundial, ela posteriormente recuou, sobretudo porque goleadas semelhantes já apareceram em competições de nível inferior ao redor do mundo.

O placar elástico, porém, não apenas surpreende; ele também evidencia o profundo desequilíbrio técnico da liga. Atualmente, apenas alguns clubes – como Yerevan, Unisport, Atletic Yerevan e Sievn – desempenham um papel compatível com o nível profissional que o torneio pretende oferecer. Assim, o episódio reacende críticas sobre o formato da competição e reforça a necessidade de regras mais rígidas para inscrição e estruturação das equipes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.