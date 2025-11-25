Vice do Inter agradece à torcida, mas demonstra frustração: “Sentimento de indignação”

José Olavo Bisol admite que o Colorado tem queda de performance no jogo decisivo contra o Santos e o empate mantém a briga contra o Z-4 / Crédito: Jogada 10

O Internacional segue na missão de pontuar na reta final do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o clima foi de frustração com o empate no confronto direto contra o Santos, na segunda-feira (24), no Beira-Rio. Com isso, os gaúchos permanecem apreensivos com o risco de rebaixamento. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, confessa que houve decepção no Inter com o empate no duelo pela 35ª rodada. Até porque um segundo triunfo permitiria criar uma sensação de alívio ao criar uma vantagem confortável para o Z-4.

Inclusive, admite que o Internacional teve uma piora em seu desempenho durante a partida. Também demonstrou concordar com a necessidade de proteger o elenco do cenário externo, principalmente devido às críticas. Além disso, frisou que o suporte da torcida será essencial nos últimos três jogos. “Nosso sentimento é de frustração e indignação pela forma que jogamos o primeiro tempo e como voltamos completamente diferente para o segundo. Mas não tem outra fórmula senão o engajamento de todos nesse momento. É um bem maior, a gente está aqui discutindo uma situação que é a possibilidade de um rebaixamento”, disse Bisol. “Reconhecemos que não é merecedor do nosso torcedor, mas neste momento precisamos do apoio de todos. Vai ter a oportunidade de fazer a crítica, a prestação de contas e tudo aquilo que se faz em um final de temporada. Mas esse momento a gente precisa do torcedor, blindar o nosso ambiente e reverter a situação que estamos” acrescentou.

Triunfo possibilitaria respiro ao Internacional Em caso de resultado positivo, com a derrota do Ceará para o Mirassol no interior de São Paulo, o Colorado alcançaria a 12ª colocação, pois a equipe alcançaria 43 pontos. Por sinal, ultrapassaria o Grêmio, seu arquirrival, e o Vasco, que será seu próximo adversário. Ou seja, se cria um cenário para o quarto confronto direto do Internacional nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, o vice-presidente de futebol esclareceu que o intuito de blindar o grupo de jogadores envolve fortalecer a parte anímica e não evitar o contato com a imprensa e a torcida. “É trabalhar com o emocional, a confiança, a psicologia, com uma série de departamentos que tem dentro do futebol, que vai muito além de expor o jogador”, justificou o dirigente.