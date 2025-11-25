Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vazamento revela comissão técnica do Brasil para a Kings League Nations

Imagem divulgada nas redes sociais indica Dudu Oliveira como técnico e Preto como auxiliar, embora ainda não tenha sido oficializado
Uma postagem aparentemente comum do Funkbol, realizada na tarde desta terça-feira (25/11) pode ter revelado antes da hora a comissão técnica da Seleção Brasileira para a Kings World Cup Nations de 2026, a Copa do Mundo da Kings League. Ao explicar em suas redes sociais como funcionará o torneio, a equipe utilizou uma arte que acabou vazando os nomes dos dois treinadores cotados para comandar o Brasil na competição.

Na imagem, Dudu Oliveira, técnico da Furia, aparece como treinador principal. O nome já era amplamente aguardado, uma vez que ele conquistou o primeiro split da temporada, além de ter levantado os troféus da Kings Cup Brasil e da Kings Cup América, campanhas que o colocaram como o favorito para assumir a Seleção.

Ao lado dele surge Preto, treinador do Dendele, que deve ocupar o cargo de auxiliar técnico. Aliás, a presença do comandante se dá por conta dele ter sido o vice-campeão do primeiro split.. Conforme apurou o J10, a convocação oficial da Seleção está prevista para 5 de dezembro.

A Kings World Cup Nations terá início em 3 de janeiro de 2026, com sede no Brasil. O Allianz Parque, em São Paulo, receberá a grande final e reunirá alguns dos principais nomes da modalidade. Assim, a expectativa é que a lista de convocados seja anunciada nas próximas semanas, permitindo que o grupo tenha tempo adequado para se preparar.

Contudo, apesar do vazamento, a Kings League ainda não confirmou publicamente quem fará parte da comissão técnica do Brasil.

Brasil defende hegemonia na Kings League

Aliás, a Seleção entra na edição de 2026 como atual campeã. No começo de 2025, o time brasileiro superou a Colômbia na final disputada em Turim, na Itália, tornando-se o primeiro campeão da história do torneio. Na ocasião, o treinador principal era Victor Taube, técnico da G3X.

