Vasco sofre protesto de torcedores no CT Moacyr Barbosa; Diniz e Pedrinho recebem apoio

Membros de organizadas cobram os jogadores pela má fase e revelam que o treinador está sendo boicotado / Crédito: Jogada 10

A reapresentação do elenco do Vasco foi marcada por protesto. Dessa forma, cerca de 100 membros de torcidas organizadas estiveram no CT Moacyr Barbosa para cobrar reação do time, que perdeu as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, os jogadores foram apontados como os principais culpados pela crise do Vasco. Os torcedores demonstraram apoio ao presidente Pedrinho e revelaram que o técnico Fernando Diniz está sendo boicotado.

LEIA MAIS: Vasco em crise: as cinco razões que explicam as cinco derrotas seguidas “A gente está com diretoria, com o treinador, viemos cobrar vocês. Porque tem jogador aí, que está chamando influencer no privado, familiar de jogador aí para reclamar do Diniz. A gente só veio aqui agora porque tivemos a confirmação. Mostraram para gente, que estão insatisfeitos de trabalhar de 9 até meio-dia. Está ruim para vocês? Viajar de primeira classe, ótimos hotéis. Está ruim?” O desabafo continuou. “Quem não está satisfeito, tchau. O clube vai sobreviver sem vocês. A gente leva o time nas costas. Aí o Diniz sai, aí chega outro treinador que não dá a água que vocês querem e aí vocês vão boicotar o técnico de novo? Isso tem que acabar, só tem homem velho aí. Senta e conversa”.

“A vontade é dar porrada” O protesto, que durou cerca de 10 minutos, foi transmitido ao vivo no perfil da torcida organizada nas redes sociais. Em determinado momento, o tom aumentou. “É uma vergonha o que vocês estão fazendo com a gente. Salários em dia, o que está faltando? Não adianta abaixar a cabeça, tem que ter culhão. De novo essa porra aqui. Minha saúde está uma merda por causa de vocês. Está ruim para mim que trabalha, ninguém aqui é vagabundo”, reclamou um torcedor, que completou. “A vontade é dar porrada em um mesmo. Desde quando a gente não apoia vocês. Não ganhamos nada do clube não. O que falta para vocês? Mais apoio? Não pode chegar lá em cima e cair do nada. São sempre os mesmos que botam a cara. Vocês precisam se resolver. Uma final dentro de casa, não pensaram nisso não? Marcar o nome de vocês na história do clube”.

O Vasco volta a jogar na sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário. O jogo é tratado como uma decisão e a torcida cobrou mais empenho na luta contra o rebaixamento. “Estamos implorando para vocês honrarem a camisa. Falta tesão para vocês. Se resolvam porque ninguém quer perder a cabeça. Rebaixado? Que porra é essa?” Outros trechos do protesto Apoio ao Diniz “Se vocês estão achando que são a maioria, que vão ganhar a queda de braço do que está acontecendo, porque ninguém vai falar, mas está acontecendo (problemas com o Diniz). Pela primeira vez a gente não veio aqui para reclamar com a diretoria, porque o Pedrinho blinda vocês, o Felipe a mesma coisa, a gente está fechado com o treinador sim, tem que tirar o coro de vocês mesmo. Não é uma derrota, é como perde”.