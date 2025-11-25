Um ano após demitir Paiva, Vasco mantém Diniz com cinco derrotas seguidas e pior aproveitamento

Em 2024, Pedrinho decidiu demitir o treinador depois de quatro derrotas em sequência. Neste ano, o técnico está respaldado pela diretoria / Crédito: Jogada 10

Há um ano, o Vasco enfrentava uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O tempo passou e infelizmente a história se repete. O Cruz-Maltino perdeu o quinto jogo consecutivo e assim como no ano passado, chega na reta final da competição em crise e lutando contra o rebaixamento. A distância para a Z4 é a mesma após a 35ª rodada nas duas edições: 5 pontos. No entanto, a paciência do Vasco foi bem diferente. Enquanto Fernando Diniz segue respaldado pela diretoria, Rafael Paiva foi demitido, mesmo com o Cruz-Maltino na 11ª posição, com 43 pontos. Atualmente o time está em 13º, com 42.

LEIA MAIS: Vasco conta com retorno de Coutinho, mas terá desfalques contra o Internacional Fernando Diniz conta com a confiança do presidente Pedrinho, que é um grande admirador do trabalho do treinador. Entretanto, esse prestígio não se justifica baseado nos resultados. A título de comparação, Rafael Paiva possui um aproveitamento melhor que o do atual técnico vascaíno. Diniz x Paiva Em 35 jogos sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco teve 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 46,6%. Já Diniz, em 36 partidas, venceu 12, empatou 10 e perdeu 14, um aproveitamento de 42,6%. Contando apenas jogos do Campeonato Brasileiro, Rafael Paiva também supera Fernando Diniz. Ambos comandaram o Vasco em 27 rodadas. Paiva venceu 11, empatou seis e perdeu 10, aproveitamento de 48,1%. Já Diniz soma 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas, 43,2% de aproveitamento.