Torcida do Flamengo, muito barulho e confiança contra o Atlético

Ingressos do Flamengo na Arena MRV, apenas dois mil, esgotaram em 15 minutos; torcedores lamentam a pouca oferta e sonham com título

O Atlético disponibilizou dois mil ingressos para a torcida do Flamengo no jogo desta terça-feira, 25/11, na Arena MRV, pela rodada 36 do Brasileirão. Eles se esgotaram em apenas 15 minutos. Afinal, um número pequeno de bilhetes para uma partida em que, se o Flamengo vencesse e o Palmeiras tropeçasse, o Rubro-Negro poderia conquistar o Brasileirão pela nona vez. No setor de visitantes da Arena, onde se aglomeravam os flamenguistas, Pará, integrante da organizada Urubuzada, lamentou:

“Pouquíssimos ingressos para os rubro-negros. A torcida seria muito maior neste jogo decisivo. Entrei cedo no site e quase não consegui comprar. Mas muitos não conseguiram”, disse, apontando para a multidão que fazia muito barulho e não parava de cantar.

A maior parte dos torcedores vinha de cidades mineiras, confirmando que o Flamengo é, entre os clubes de fora do estado, o que reúne mais adeptos em Minas.

“Isso vem de pai para filho, de berço, não importa o estado. Sou de Barbacena e quero celebrar mais um título do Flamengo na Arena do Galo”, afirmou Antônio Júnior, quase sem voz de tanto cantar. Ele lembrou ainda que esteve presente no título da Copa do Brasil de 2024, quando o Fla se tornou o primeiro campeão do novo estádio atleticano.