STJD absolve Dorival, Fabinho e Stabile por reclamações contra arbitragem

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu nesta terça-feira (25) o técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile. Afinal, o trio do Corinthians foi denunciado pelas reclamações contra a arbitragem no jogo contra o Internacional, no último dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Durante o julgamento, o relator considerou que a súmula da partida apresentou várias inconsistências e incoerências. A súmula, assinada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, não individualizou a conduta dos denunciados. Dessa forma, as defesas de Corinthians e Internacional argumentaram que não seria possível várias pessoas proferirem as mesmas frases ao mesmo momento.

Dorival e Fabinho negam acusações

Dorival Júnior e Fabinho prestaram depoimento no julgamento. Ambos, aliás, negaram a presença do presidente Osmar Stabile no estádio, conforme relatou a súmula. O mandatário teria se juntado ao elenco e à comissão técnica somente no vestiário. O treinador admitiu que reclamou durante a análise do VAR, mas negou que tenha criado dificuldades para sair do campo após a expulsão.

Já Fabinho, por sua vez, também negou que tenha dito que a atuação da arbitragem foi uma vergonha durante a zona mista. O executivo de futebol, aliás, também explicou que só entrou em campo após o fim da partida para conter os ânimos e que não se dirigiu ao árbitro.

