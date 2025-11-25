Sem consenso e sem data, FIP de Cotia perde força nos bastidores do São Paulo

Nos bastidores, pessoas próximas ao presidente Julio Casares afirmam que a decisão de adiar a votação se deve à necessidade de priorização, com a reta final do calendário e a preparação para o próximo ano tomando a frente. O movimento, contudo, coincide com a crescente resistência interna ao modelo apresentado. Grupos tradicionais do Conselho Deliberativo, incluindo aliados do diretor de futebol Carlos Belmonte, manifestaram-se contrários ao formato proposto em parceria com a gestora Galápagos.

A criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP) destinado às categorias de base do São Paulo, o chamado FIP de Cotia, segue sem previsão para estar sendo votada pelo Conselho Deliberativo. Apesar de inicialmente tratada como pauta urgente pela diretoria, a proposta perdeu espaço e deve voltar ao radar apenas em 2026, quando o clube já estará imerso no planejamento da próxima temporada.

A discussão vinha avançando nas últimas semanas, com conselheiros recebendo documentos e detalhes sobre o funcionamento do fundo. Ainda assim, a falta de consenso travou o andamento. A proposta prevê a captação mínima de R$ 250 milhões, podendo alcançar R$ 350 milhões caso metas sejam cumpridas. Desse montante, 30% das “ações” seriam adquiridas pela Galápagos, enquanto o São Paulo manteria 70%. No futuro, as cotas poderiam estar sendo disponibilizadas a investidores comuns.

O plano de governança elaborado para o FIP estabelece cargos específicos dedicados exclusivamente à base, como um diretor de vendas e um headscout. O objetivo seria profissionalizar ainda mais o processo de formação e negociação de atletas. Embora o Conselho de Administração já tenha aprovado o projeto, a ideia só poderá sair do papel após a validação do Conselho Deliberativo. Etapa que continua sem indicação de quando ocorrerá.

São Paulo com outros objetivos primários

A indefinição fez a proposta perder força. Enquanto isso, as atenções da cúpula tricolor migraram para outras frentes, entre elas o orçamento de 2026 e decisões estruturais da próxima temporada. Mesmo com o reconhecimento de que o fundo poderia representar uma nova fonte de receita para Cotia, a falta de alinhamento político mantém o tema em espera, sem perspectiva de votação no curto prazo.