São Paulo muda de ideia e mantém duelo com o Internacional na Vila Belmiro

O Morumbis sofreu danos consideráveis no piso de jogo depois de sediar uma série de shows nos últimos meses. Diante do cenário, a diretoria são-paulina solicitou à CBF o retorno da partida para Santos, alegando risco técnico e impossibilidade de recuperação plena do campo a tempo.

A partida entre São Paulo e Internacional, inicialmente prevista para a Vila Belmiro e recentemente transferida pela CBF para o Morumbis , será realmente disputada na Baixada Santista. O gramado do estádio do Tricolor não deve ter condições adequadas para receber o confronto, marcado para o dia 3 de dezembro, às 20h.

A mudança, porém, gera frustração entre torcedores. A partida havia se tornado um ponto de mobilização, já que organizadas e grupos de adeptos planejavam um protesto de grandes proporções contra a gestão do presidente Julio Casares, pressionado após outra temporada sem conquistas e marcada por irregularidade dentro de campo.

Com 48 pontos e ocupando a oitava colocação do Brasileirão, o São Paulo ainda briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Contudo, a vaga está em aberto. Isso porque se terminar na posição de momento, o Tricolor torce para que Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. Assim, um G8 nasceria no torneio de pontos corridos.

Com a decisão, o Tricolor não jogará mais no Morumbis em 2025. O último compromisso no estádio aconteceu em 25 de outubro, quando venceu o Bahia por 2 a 0. A reta final do ano, portanto, ficará marcada pelo afastamento de sua casa. Além, é claro, pela manutenção da instabilidade que acompanha o clube desde o início da temporada.