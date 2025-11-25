São Paulo monitora desfalques e pode ter retornos importantes contra o Fluminense

A principal ausência foi Ferreira. O atacante está em tratamento após a detecção de um edema na parte posterior da coxa esquerda e não participou dos trabalhos. Caso não seja liberado para treinar com o grupo nesta quarta-feira (26/11), ficará fora do confronto no Maracanã.

O São Paulo voltou ao gramado do CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira (25/11) para mais uma sessão de treinos antes do duelo com o Fluminense, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade, porém, trouxe novidades e preocupações para a comissão técnica.

Enquanto isso, o técnico Zubeldía pode ganhar reforços. Alisson retorna depois de cumprir suspensão, e Rodriguinho, recuperado de um quadro respiratório provocado por bronquite, voltou a treinar com o elenco. O meia participou do trabalho regenerativo ao lado dos atletas que atuaram por mais minutos contra o Juventude, sob supervisão do departamento de fisioterapia.

Dinenno, em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, também participou dessa etapa. O argentino tem avançado no processo de reabilitação e já realiza atividades com menos restrições. Além disso, outro que voltou ao campo foi Rafael Tolói. O zagueiro havia sido baixa na última partida devido a uma leve lesão no quadril e pode reaparecer como opção para enfrentar o Fluminense.

Por outro lado, o Tricolor já sabe que não poderá contar com o goleiro Rafael e com o defensor Sabino, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Marcos Antônio, recuperado recentemente, trabalhou normalmente com o grupo destinado às atividades regenerativas.

Como foi o treino do São Paulo

Na parte do treino aberta à imprensa, os jogadores foram divididos entre titulares da última rodada e aqueles que jogaram pouco ou não entraram em campo. A exceção ficou com Lucca, que atuou por 45 minutos em Caxias do Sul, mas acabou sendo incorporado ao grupo de reservas para completar um circuito físico e técnico com foco em aquecimento e troca de passes.