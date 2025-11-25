SAF do Botafogo repudia ação do associativo na Justiça

SAF do Botafogo repudia ação do associativo na JustiçaEm nota oficial, clube-empresa enumera logros esportivos e alega que movimento do associativo nos tribunais é baseados em alegações inverídicas
A tensão entre o social do Botafogo e o clube-empresa está no ar. E só aumentou nesta terça-feira (25). Afinal, a SAF reagiu, com uma nota oficial, após o associativo acionar a Justiça contra a Eagle Football, holding que detém 90% do futebol alvinegro desde março de 2022. Os outros 10% são do associativo, cujo representante máximo é o presidente João Paulo Magalhães.
O primeiro movimento do dia foi a ida do social aos tribunais para pedir o ressarcimento de R$ 155,4 milhões. Este número, aliás, corresponde a 10% do valor do passivo declarado pela SAF. O associativo também solicita um interventor judicial no futebol do Botafogo, assim como a proibição da venda de ativos, como, por exemplo, jogadores. A informação é do jornal “O Globo”.
Controlada por John Textor, acionista majoritário da Eagle (embora em litígio com seus pares da holding), a SAF, que recebeu a notícia com surpresa, repudiou a ação do social. No comunicado, o clube-empresa pontua, assim, que os pedidos na Justiça são “baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas”.
O clube-empresa classifica, então, o movimento do social como “desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil”.
Em seguida, a SAF assegurou cumprir “integralmente as obrigações estipuladas” no acordo de acionistas e lembrou o esforço para quitar a dívida bilionária do clube. A empresa sustenta que o foco do momento está na conclusão da temporada de 2025 e no trabalho por um próximo ano melhor.
Por fim, a SAF citou os logros esportivos do Botafogo dos últimos anos e desmentiu, enfim, os rumores de que Textor estaria comprando um clube inglês para o qual venderia os jogadores do Mais Tradicional. No entanto, mesmo com a tensão, reforçou a crença em ver o associativo como um parceiro por dias melhores para o Alvinegro.
Leia, na íntegra, a resposta da SAF do Botafogo
“Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais das lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento:
1. A SAF informa que cumpre integralmente as obrigações estipuladas no acordo firmado por seus acionistas por ocasião da transferência de ações para a Eagle Football e seu acionista majoritário, John Textor.
2. A SAF reitera seus esforços na renegociação e quitação da dívida histórica bilionária do Botafogo. Débito reconhecido e homologado pelo Poder Judiciário e pelos credores do clube.
3. A SAF Botafogo se pauta por decisões técnicas, com uma gestão qualificada e profissionais de futebol de alto nível, o que permitiu ao clube conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, alcançar número recorde de participações consecutivas nessa competição continental e elevar o patamar competitivo do Botafogo, que voltou a sonhar com conquistas relevantes. Ao vencer a melhor equipe do mundo e ser indicado entre os cinco melhores clubes do planeta no Ballon d’Or, o Botafogo deixou de ser o outrora grande, porém esquecido. O Botafogo é hoje um clube sobre o qual o mundo fala. O Glorioso e Mais Tradicional do Brasil. Esse feito foi alcançado em apenas três anos da SAF. Superamos, e muito, todas as expectativas do Clube Social e de nossa torcida.
4. A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário. As solicitações são baseadas em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados.
5. A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro.
6. Atualmente, o foco da SAF Botafogo é concluir com êxito 2025 e trabalhar por um glorioso 2026, aguardando, em respeito aos seus torcedores, uma rápida e eficiente resolução entre seus acionistas.
7. Cabe, portanto, destacar que não há qualquer compromisso estabelecido com um clube britânico envolvendo transferência de jogadores do Botafogo, como circularam especulações nas redes sociais. Os benefícios do modelo multiclubes e o interesse de Textor de expandir a rede já são conhecidos, mas qualquer notícia referente ao tema não procede neste momento.
8. A SAF Botafogo permanece sempre aberta ao diálogo com um Clube Social unificado. Este é, certamente, o melhor caminho para resolver conflitos e preservar a imagem institucional da marca Botafogo. Campeonatos se ganham com amor. Esperamos um parceiro, no Clube Social, que compartilhe dessa mesma crença.”