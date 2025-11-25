SAF do Botafogo repudia ação do associativo na Justiça

Em nota oficial, clube-empresa enumera logros esportivos e alega que movimento do associativo nos tribunais é baseados em alegações inverídicas / Crédito: Jogada 10

A tensão entre o social do Botafogo e o clube-empresa está no ar. E só aumentou nesta terça-feira (25). Afinal, a SAF reagiu, com uma nota oficial, após o associativo acionar a Justiça contra a Eagle Football, holding que detém 90% do futebol alvinegro desde março de 2022. Os outros 10% são do associativo, cujo representante máximo é o presidente João Paulo Magalhães. O primeiro movimento do dia foi a ida do social aos tribunais para pedir o ressarcimento de R$ 155,4 milhões. Este número, aliás, corresponde a 10% do valor do passivo declarado pela SAF. O associativo também solicita um interventor judicial no futebol do Botafogo, assim como a proibição da venda de ativos, como, por exemplo, jogadores. A informação é do jornal “O Globo”.

Controlada por John Textor, acionista majoritário da Eagle (embora em litígio com seus pares da holding), a SAF, que recebeu a notícia com surpresa, repudiou a ação do social. No comunicado, o clube-empresa pontua, assim, que os pedidos na Justiça são “baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas”. O clube-empresa classifica, então, o movimento do social como “desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil”. Em seguida, a SAF assegurou cumprir “integralmente as obrigações estipuladas” no acordo de acionistas e lembrou o esforço para quitar a dívida bilionária do clube. A empresa sustenta que o foco do momento está na conclusão da temporada de 2025 e no trabalho por um próximo ano melhor. Por fim, a SAF citou os logros esportivos do Botafogo dos últimos anos e desmentiu, enfim, os rumores de que Textor estaria comprando um clube inglês para o qual venderia os jogadores do Mais Tradicional. No entanto, mesmo com a tensão, reforçou a crença em ver o associativo como um parceiro por dias melhores para o Alvinegro.

Leia, na íntegra, a resposta da SAF do Botafogo “Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais das lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento: 1. A SAF informa que cumpre integralmente as obrigações estipuladas no acordo firmado por seus acionistas por ocasião da transferência de ações para a Eagle Football e seu acionista majoritário, John Textor. 2. A SAF reitera seus esforços na renegociação e quitação da dívida histórica bilionária do Botafogo. Débito reconhecido e homologado pelo Poder Judiciário e pelos credores do clube.

3. A SAF Botafogo se pauta por decisões técnicas, com uma gestão qualificada e profissionais de futebol de alto nível, o que permitiu ao clube conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, alcançar número recorde de participações consecutivas nessa competição continental e elevar o patamar competitivo do Botafogo, que voltou a sonhar com conquistas relevantes. Ao vencer a melhor equipe do mundo e ser indicado entre os cinco melhores clubes do planeta no Ballon d’Or, o Botafogo deixou de ser o outrora grande, porém esquecido. O Botafogo é hoje um clube sobre o qual o mundo fala. O Glorioso e Mais Tradicional do Brasil. Esse feito foi alcançado em apenas três anos da SAF. Superamos, e muito, todas as expectativas do Clube Social e de nossa torcida. 4. A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário. As solicitações são baseadas em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados. 5. A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro.