Romeu Tuma Jr vê apoio massivo à inclusão do voto do torcedor no Corinthians

Projeto segue em debate, mas presidente do Conselho afirma que a tendência é pela aprovação de mudança no estatuto

Tuma Júnior destacou que o movimento visto na reunião indica uma mudança relevante na política interna alvinegra, ao ampliar o grupo de eleitores para além dos cerca de três mil associados que atualmente decidem o comando do clube.

A discussão sobre a reforma do estatuto do Corinthians voltou a esquentar nos bastidores. Embora a votação tenha sido adiada para fevereiro de 2026 , Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, deixou a reunião realizada nesta segunda-feira (24) com uma avaliação positiva. Segundo ele, a maior parte dos conselheiros demonstrou intenção de aprovar o artigo que concede ao sócio-torcedor o direito de votar nas eleições presidenciais do clube.

“Houve um sinal de avanço de que todo mundo está consensual pela aprovação do voto do Fiel Torcedor. Acho que é uma medida relevante ao Corinthians. Não podemos mais ficar presos a votar em 3 mil pessoas o futuro de uma associação que mexe com a paixão de 35 milhões”, disse o dirigente.

“Aqui, cada um está preocupado com seu próprio interesse, o interesse maior deveria ser o do Corinthians. Só estamos aqui porque o Corinthians existe. Temos que cortar na carne, o interesse é do Corinthians. Perdemos a capacidade de gerir crise, tem que dividir mesmo, a torcida tem que votar e tchau”, completou.

Temas sensíveis fazem clube adiar votação

A ampliação do direito a voto, porém, é apenas uma das mudanças consideradas sensíveis dentro do projeto de reforma. O texto também aborda a possível transformação do Corinthians em Sociedade Anônima do Futebol, a criação de novos mecanismos de governança e o fortalecimento de estruturas de controle interno, além da profissionalização mais ampla da administração.

Diante da complexidade dos temas, os conselheiros decidiram que o projeto precisa estar sendo discutido com mais profundidade. Ficou aprovado, portanto, que serão realizadas audiências públicas para ampliar o debate entre torcedores, associados e integrantes do Conselho Deliberativo.